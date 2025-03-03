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3 марта 2025, 8:36 Читати українською

Трамп заявил о включении в стратегический крипторезерв XRP, Solana и Cardano

Президент США Дональд Трамп объявил, что в стратегический резерв цифровых активов будут включены криптовалюты XRP (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA). Это заявление он сделал 2 марта 2025 г. в социальной сети Truth Social, пишет Incrypted.

Президент США Дональд Трамп объявил, что в стратегический резерв цифровых активов будут включены криптовалюты XRP (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA).
Фото: depositphotos

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Что известно

По словам политика, он поручил президентской рабочей группе по цифровым активам ускорить создание национального криптовалютного резерва.

Представители коммьюнити отметили, что в новом обращении Трамп не упомянул биткоин, хотя ранее несколько раз утверждал, что именно этот актив станет основой стратегического резерва.

В частности, президент озвучивал намерение сохранить всю первую криптовалюту, находящуюся в собственности правительства США. К тому же он заявлял о том, что «оставшийся весь биткоин необходимо добыть на территории Соединенных Штатов».

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Риторика Трампа впервые изменилась после того, как 23 января 2025 г. он подписал указ о создании рабочей группы по цифровым активам. Документ предписывал оценить перспективы формирования национального резерва криптоактивов. В указе не упоминалась первая криптовалюта как база для грядущего фонда.

Через два часа после первой публикации Дональд Трамп сделал уточнение по Ethereum и биткоину. Политик заявил, что именно эти активы выступят в качестве фундамента для национального криптовалютного резерва.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
3 марта 2025, 8:53
#
Думаю, это не Трамп будет решать, какие активы будут включены в резерв. Это дело специалистов. Непонятно, почему он решил в резерв включить именно эти альткоины, на каком основании он сделал такой вывод. Ведь наверняка через год или через два появяться новые альткоины, которые обязательно превзойдут старые… И что тогда делать? Старые выкидывать из резерва и менять на новые? Альткоины вообще не должны включать в резерв, это приведет к хаосу в управлении таким резарвом.
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
3 марта 2025, 8:56
#
Все просто. Скуповуємо величезну кількість певного активу. Пускаємо позитивну новину. Курс росте. Продаємо актив. Профіт!
Банальна конвертація влади і медійного ресурсу в бабло. Вся чинота і політота таким грішить.
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