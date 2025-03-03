Президент США Дональд Трамп объявил, что в стратегический резерв цифровых активов будут включены криптовалюты XRP (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA). Это заявление он сделал 2 марта 2025 г. в социальной сети Truth Social, пишет Incrypted.
Трамп заявил о включении в стратегический крипторезерв XRP, Solana и Cardano
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Что известно
По словам политика, он поручил президентской рабочей группе по цифровым активам ускорить создание национального криптовалютного резерва.
Представители коммьюнити отметили, что в новом обращении Трамп не упомянул биткоин, хотя ранее несколько раз утверждал, что именно этот актив станет основой стратегического резерва.
В частности, президент озвучивал намерение сохранить всю первую криптовалюту, находящуюся в собственности правительства США. К тому же он заявлял о том, что «оставшийся весь биткоин необходимо добыть на территории Соединенных Штатов».
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Риторика Трампа впервые изменилась после того, как 23 января 2025 г. он подписал указ о создании рабочей группы по цифровым активам. Документ предписывал оценить перспективы формирования национального резерва криптоактивов. В указе не упоминалась первая криптовалюта как база для грядущего фонда.
Через два часа после первой публикации Дональд Трамп сделал уточнение по Ethereum и биткоину. Политик заявил, что именно эти активы выступят в качестве фундамента для национального криптовалютного резерва.
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Комментарии - 2
Банальна конвертація влади і медійного ресурсу в бабло. Вся чинота і політота таким грішить.