Трамп заявил о включении в стратегический крипторезерв XRP, Solana и Cardano

Президент США Дональд Трамп объявил , что в стратегический резерв цифровых активов будут включены криптовалюты XRP (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA). Это заявление он сделал 2 марта 2025 г. в социальной сети Truth Social, пишет Incrypted.

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Что известно

По словам политика, он поручил президентской рабочей группе по цифровым активам ускорить создание национального криптовалютного резерва.

Представители коммьюнити отметили, что в новом обращении Трамп не упомянул биткоин, хотя ранее несколько раз утверждал, что именно этот актив станет основой стратегического резерва.

В частности, президент озвучивал намерение сохранить всю первую криптовалюту, находящуюся в собственности правительства США. К тому же он заявлял о том, что «оставшийся весь биткоин необходимо добыть на территории Соединенных Штатов».

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Риторика Трампа впервые изменилась после того, как 23 января 2025 г. он подписал указ о создании рабочей группы по цифровым активам. Документ предписывал оценить перспективы формирования национального резерва криптоактивов. В указе не упоминалась первая криптовалюта как база для грядущего фонда.

Через два часа после первой публикации Дональд Трамп сделал уточнение по Ethereum и биткоину. Политик заявил, что именно эти активы выступят в качестве фундамента для национального криптовалютного резерва.