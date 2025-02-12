Компания World Liberty Financial, в которой президент США Дональд Трамп имеет значительную долю, объявила о создании стратегического резерва токенов, призванного поддерживать биткоин, Ethereum и другие криптовалюты. Об этом пишет Reuters.
Криптокомпания Трампа создаст стратегический «резерв токенов»
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World Liberty Financial была запущена за два месяца до президентских выборов в США. Трамп и его аффилированные лица владеют 60% акций холдинговой компании и имеют право на 75% доходов.
Новый резерв токенов позволит WLF снизить волатильность рынка, позволит компании инвестировать в инновационные проекты в сфере децентрализованных финансов и создать хорошо капитализированный резерв. Компания также сообщила, что будет искать стратегические партнерства с финансовыми учреждениями для внесения токенизированных активов в резерв WLF.
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