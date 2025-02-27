Выборы в Германии: почему молодежь выбирает коммунистов и ультраправых

Когда у нас в Украине люди постарше голосовали за коммунистов или другие партии формата «обратно в СССР», то молодые, прогрессивные и возмущенные говорили о возрастном цензе, что нужно ограничить возраст для голосования. В то же время, как рассказывает экономист Алексей Геращенко, на последних выборах в Германии ситуация оказалась противоположной.

Ирония состоит в том, что на последних выборах в Германии среди молодежи победили коммунисты, а на втором месте — ультраправые. Вытащили же ХДС и СДПГ, которые, очевидно, сформируют коалицию, в основном голоса поколения 60+. Также это старшее поколение преобладающим большинством «ЗА» поддержку Украины оружием и деньгами, а младшее поколение преобладающим большинством «ПРОТИВ».

Одной из главных причин такой поляризации я вижу экономику.

Когда начался Covid, было напечатано очень много денег, чтобы преодолеть кризис. На графике видно, насколько больше долларов США стало в мире. В целом это классическая неокейнсианская политика. Кейнс делал упор на фискальное стимулирование и дефицитный бюджет, но впоследствии решили, что фискальными (налоговыми) методами — это долго, а надо быстрее, поэтому перешли к монетарным. Наша «Большая стройка» тех лет — из той же кейнсианской серии.

Как и в любом лечении болезни, есть «побочка», которая вылезает впоследствии. В 2020—2021 годах, когда происходило это стимулирование, большой потребительской инфляции в мире не было (в среднем в мире 3,3% — в 2020 году, и 4,7% — в 2021 году, по данным МВФ), но был безумный рост цены активов, причем по всему миру. За эти 2 года индекс S&P 500 вырос почти на 50%, то есть экономика не растет, а цены на акции «вертикально вверх», потому что где-то нужно держать «лишние деньги».

За период 2018—2022 гг. цены на жилье в США выросли более чем на 50% (house price index), в Германии — более чем на 40% (German National House Price Index). Кстати, долларовые цены на жилье в Киеве с 2018 по 2021 гг. также выросли почти +40%. То есть при умеренной потребительской инфляции эта денежная масса сформировала инфляцию активов.

А дальше мысленно поделим мир на 2 категории — те, у кого есть активы, и те, у кого нет, но они хотят. Условный студент в Германии видит, что квартира площадью 70 квадратных метров стоит от 700 тыс. до 1 млн евро в Мюнхене. В Берлине подешевле, но в нормальном районе — от полумиллиона.

Он видит, что в 2022 году разогналась еще и потребительская инфляция (8,7% в год), а дальше — в 2023—2024 гг. экономика впервые со времен Второй Мировой войны в рецессии два года подряд (-0,3% в 2023 году и -0,2% в 2024 году). Между тем правительство тратит помощь на беженцев и мигрантов в размере более 12 миллиардов евро в год (в 2023 году более 45% этой суммы на мигрантов из Украины, сирийцы — на втором месте).

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Я решил посчитать, сколько ежемесячно придется выплачивать человеку, желающему приобрести желаемую 70-метровую квартиру за 700 тыс. евро в Мюнхене при 30-летнем кредите под 3% годовых в случае аннуитета (равных платежах). Вышло около 3 000 евро в месяц.

Но ведь работы особенно нет, потому что экономика стагнирует, а надо отложить 3 000 евро в месяц только на выплату по кредиту. Соответственно, те, у кого уже есть активы в виде недвижимости и сбережения, которые хранятся обычно в пенсионных фондах, кто инвестирует в ценные бумаги, и те, у кого нет ни активов, ни сбережений, — это две очень разные группы. Второй группе перейти в первую гораздо сложнее, чем 10−20 лет назад, потому что порог входа полетел в небо. И они искренне голосуют за коммунистов и ультраправых, которые предлагают собственные «быстрые кардинальные решения».