Выборы в Германии: почему молодежь выбирает коммунистов и ультраправых

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 февраля 2025, 8:40 Читати українською

Выборы в Германии: почему молодежь выбирает коммунистов и ультраправых

Когда у нас в Украине люди постарше голосовали за коммунистов или другие партии формата «обратно в СССР», то молодые, прогрессивные и возмущенные говорили о возрастном цензе, что нужно ограничить возраст для голосования. В то же время, как рассказывает экономист Алексей Геращенко, на последних выборах в Германии ситуация оказалась противоположной.

Когда у нас в Украине люди постарше голосовали за коммунистов или другие партии формата «обратно в СССР», то молодые, прогрессивные и возмущенные говорили о возрастном цензе, что нужно ограничить возраст для голосования.

Ирония состоит в том, что на последних выборах в Германии среди молодежи победили коммунисты, а на втором месте — ультраправые. Вытащили же ХДС и СДПГ, которые, очевидно, сформируют коалицию, в основном голоса поколения 60+. Также это старшее поколение преобладающим большинством «ЗА» поддержку Украины оружием и деньгами, а младшее поколение преобладающим большинством «ПРОТИВ».

Одной из главных причин такой поляризации я вижу экономику.

Когда начался Covid, было напечатано очень много денег, чтобы преодолеть кризис. На графике видно, насколько больше долларов США стало в мире. В целом это классическая неокейнсианская политика. Кейнс делал упор на фискальное стимулирование и дефицитный бюджет, но впоследствии решили, что фискальными (налоговыми) методами — это долго, а надо быстрее, поэтому перешли к монетарным. Наша «Большая стройка» тех лет — из той же кейнсианской серии.

Как и в любом лечении болезни, есть «побочка», которая вылезает впоследствии. В 2020—2021 годах, когда происходило это стимулирование, большой потребительской инфляции в мире не было (в среднем в мире 3,3% — в 2020 году, и 4,7% — в 2021 году, по данным МВФ), но был безумный рост цены активов, причем по всему миру. За эти 2 года индекс S&P 500 вырос почти на 50%, то есть экономика не растет, а цены на акции «вертикально вверх», потому что где-то нужно держать «лишние деньги».

За период 2018—2022 гг. цены на жилье в США выросли более чем на 50% (house price index), в Германии — более чем на 40% (German National House Price Index). Кстати, долларовые цены на жилье в Киеве с 2018 по 2021 гг. также выросли почти +40%. То есть при умеренной потребительской инфляции эта денежная масса сформировала инфляцию активов.

А дальше мысленно поделим мир на 2 категории — те, у кого есть активы, и те, у кого нет, но они хотят. Условный студент в Германии видит, что квартира площадью 70 квадратных метров стоит от 700 тыс. до 1 млн евро в Мюнхене. В Берлине подешевле, но в нормальном районе — от полумиллиона.

Он видит, что в 2022 году разогналась еще и потребительская инфляция (8,7% в год), а дальше — в 2023—2024 гг. экономика впервые со времен Второй Мировой войны в рецессии два года подряд (-0,3% в 2023 году и -0,2% в 2024 году). Между тем правительство тратит помощь на беженцев и мигрантов в размере более 12 миллиардов евро в год (в 2023 году более 45% этой суммы на мигрантов из Украины, сирийцы — на втором месте).

Читайте также: Экономика Германии сократилась на 0,2%

Я решил посчитать, сколько ежемесячно придется выплачивать человеку, желающему приобрести желаемую 70-метровую квартиру за 700 тыс. евро в Мюнхене при 30-летнем кредите под 3% годовых в случае аннуитета (равных платежах). Вышло около 3 000 евро в месяц.

Но ведь работы особенно нет, потому что экономика стагнирует, а надо отложить 3 000 евро в месяц только на выплату по кредиту. Соответственно, те, у кого уже есть активы в виде недвижимости и сбережения, которые хранятся обычно в пенсионных фондах, кто инвестирует в ценные бумаги, и те, у кого нет ни активов, ни сбережений, — это две очень разные группы. Второй группе перейти в первую гораздо сложнее, чем 10−20 лет назад, потому что порог входа полетел в небо. И они искренне голосуют за коммунистов и ультраправых, которые предлагают собственные «быстрые кардинальные решения».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
malfar
malfar
27 февраля 2025, 10:28
#
Це ж було вже… ©. Привіт коричневі.
+
0
Я_ __
Я_ __
27 февраля 2025, 10:30
#
«Іронія полягає в тому, що на останніх виборах в Німеччині серед молоді перемогли комуністи, а на другому місці — ультраправі. Витягнули ж ХДС і СДПН, які, вочевидь, сформують коаліцію, переважно голоси покоління 60+.»

Іронія полягає в тому, що коли м`яко кажучи, розумово не дуже розвиненим людям надають забагато свободи в демократіях, то з`являються мігранти з середньої Азії, котрі встановлюють там свої порядки, тому не дивно, що в Німеччині задовбалися від цих радикальних мусульман і хочуть наводити порядок за рахунок партій з чіткою позицією, а не тих партій, котрі будуть намагатися «не зачепити чиїсь почуття»

Демократія це про розвинені країни, але як тільки в такі країни потрапляють мігранти, котрі чхали на закони цієї країни, то демократія одразу ж стає до одного місця, вже всім відомо про групи вихідців з середньої Азії, котрі можуть дозволяти собі бити поліцейських в Японії, про це кажуть самі люди, котрі живуть в Японії, що увечері через мігрантів вже не так безпечно гуляти містом. Про випадки з радикальними мусульманами в Німеччині і Франції думаю взагалі можна не розповідати, також такі мігранти і міграційна політика власне і були однією з причин брексіту Великобританії, бо Європа занадто лібералізована і не здатна іноді приймати жорсткі, але необхідні рішення, щоб присмерити тих же мігрантів мусульман, котрі роблять абсолютно що хочуть, створюючи своєрідні гетто в європейських країнах.
+
0
glan
glan
27 февраля 2025, 10:53
#
Оценивать выборы в Германии только под одним углом зрения не совсем правильно, все намного сложнее. Автор описал только один из моментов. Нужно ещё анализировать какие регионы за кого проголосовали. Германия большая и очень разная. Бавария и Саксония, например, это две большие разницы.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами