Экономика Германии сократилась на 0,2%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Германии в 4 квартале 2024 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Итоговая оценка совпала с предварительной, пишет Bloomberg.

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Причина падения

Динамика ВВП совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские расходы в Германии в октябре-декабре увеличились на 0,1% относительно предыдущего квартала, государственные расходы — на 0,4%. Валовые вложения в основной капитал повысились на 0,4%.

Объем экспорта в четвертом квартале снизился на 2,2%, импорт увеличился на 0,5%.

В годовом выражении ВВП Германии в октябре-декабре также уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней, что совпало с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

В третьем квартале экономика Германии выросла на 0,1% в квартальном выражении и сократилась на 0,3% в годовом.

В целом по итогам 2024 года ВВП уменьшился на 0,2%.