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25 февраля 2025, 12:13 Читати українською

Экономика Германии сократилась на 0,2%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Германии в 4 квартале 2024 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Итоговая оценка совпала с предварительной, пишет Bloomberg.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Германии в 4 квартале 2024 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Фото: depositphotos

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Причина падения

Динамика ВВП совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские расходы в Германии в октябре-декабре увеличились на 0,1% относительно предыдущего квартала, государственные расходы — на 0,4%. Валовые вложения в основной капитал повысились на 0,4%.

Объем экспорта в четвертом квартале снизился на 2,2%, импорт увеличился на 0,5%.

В годовом выражении ВВП Германии в октябре-декабре также уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней, что совпало с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

В третьем квартале экономика Германии выросла на 0,1% в квартальном выражении и сократилась на 0,3% в годовом.

В целом по итогам 2024 года ВВП уменьшился на 0,2%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
25 февраля 2025, 14:02
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25 год будет знаковым и очень печальным. И дело не в Украине и не в США. В третем рейхе начинаются теже самые процессы, что и в 90 годах СССР. Рушится старая идеология, а новой нет.
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gorobezus
gorobezus
25 февраля 2025, 14:04
#
У них проблема не в идеологии, а в модели развития. Старая исчерпана, а для новой нет людей соответсвующей квалификации.
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
25 февраля 2025, 14:16
#
Да, но это уже следствие идеологии. Любая модель развития основывается на каркасе идеологии. «демократия» как идеология принесла уже свои плоды. Это имигранты, популизм, терпимость и т.д. Сейчас эта идеология рушится, а новые плоды еще не зреют, зато старые начинают гнить. Новой же идеологии еще нет, не зародилась еще. Пытаются клеить старую.
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gorobezus
gorobezus
25 февраля 2025, 14:41
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Там все гораздо проще. Леваки и уравниловка, у людей стимулов нет *** рвать. В принципе совок сгубило то же самое.
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