Понимают ли на Банковой, какой у нас козырь в рукаве

Уже через несколько месяцев ожидается существенный обвал на рынке нефти, который станет еще более ощутимым для России из-за санкций. Что будет причиной этого и как это влияет на войну, рассказал директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Не волнуйтесь из-за соглашения с США

Какие там редкоземельные? Вы понимаете сколько нужно вложить денег и времени, чтобы выйти на хоть какие-то промышленные объемы? Какого-то кобальта, которого там 1% еще непонятно где и кто там это раньше исследовал.

А представьте реакцию тех же американцев от знакомства с нашими ощипывателями гусей и инвестнянями? Так они пятками засияют, после первых блокировок накладных и после того как их в рисковые включат. А то, что здесь иначе не бывает — это факт. Не их самих, так их подрядчиков.

В общем не волнуйтесь вы так за эти редкоземы. Налоговая на страже их и не только их. Если они Онлифанс и Порнхаб обложили налогами, то представьте себе что они сделают с теми разработчиками недр.

Там муха не пролетит и комар не проскочит, какие там американцы? А вот нефть — это основная причина быстро решать мир. И как эту карту разыграют у нас и дадут ли нам ее разыграть посмотрим.

Все решит нефть

В апреле ОПЕК+ отпустит квоты добычи и нефть улетит вниз. Упрется где-то в 60−65 долларов за баррель. Это нормальный уровень для арабов и Штатов, но смерть для россии, именно за счет дисконта на санкций и с этим им нужно что-то быстро решать.

Вот откуда ноги растут с таким лояльным путином, он без всяких санкций через два месяца получит под дых своей экономики так, что мало не покажется.

И никаких гаратий, что нефть дальше не покатится по инерции. Она может… Вот отсюда и нужно им быстро что-нибудь «решать». Не знаю понимают ли это или нет у нас, на Банковой. Но козырь в рукаве у нас сильный.

Даже если квоты не отпустят, ну допустим, что там пунин упросит Саудовскую Аравию. Все равно уже на рынок выходят лишние 0,5 млн барр. в день и они давят на цену бочки. Снижение цен на нефть уже видится как неизбежное. Что ускорит рост экономик и как следствие потребления, но это не быстро и поначалу нефть должна упасть.

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Но по состоянию на сегодняшний день ситуацию усугубляет именно отсутствие роста спроса. Ну, а какой рост? Когда Штаты со всеми ругаются, это никак не способствует росту экономик и потреблению нефти.