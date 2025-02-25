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25 февраля 2025, 13:16 Читати українською

Продажи Tesla в Европе упали почти вдвое

В январе 2025 года продажи автомобилей Tesla в Европе упали на 45%. При этом конкурирующие автопроизводители отметили всплеск спроса на электромобили. Об этом сообщает Bloomberg.

В январе 2025 года продажи автомобилей Tesla в Европе упали на 45%.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, компания под руководством Илона Маска зарегистрировала лишь 9 945 автомобилей в январе, по сравнению с 18 161 январем 2024 года.

Продажи электромобилей выросли на 37%, причем производители автомобилей отметили значительный прирост в Германии и Великобритании.

Tesla меняет производственные линии для своего популярного автомобиля, кроссовера Model Y, и борется с тем, что главный исполнительный директор компании становится все более противоположной фигурой в мировой политике.

Tesla обновляет производственные линии для своего популярного автомобиля — кроссовера Model Y — и в то же время сталкивается с тем, что ее генеральный директор становится все более противоречивой фигурой в мировой политике.

После того как в прошлом году Маск стал одним из главных доноров Дональда Трампа во время президентских выборов в США, он обратил внимание на Европу, поддерживая ультраправые партии и критикуя действующую власть.

В прошлом месяце Tesla зарегистрировала лишь 1277 новых автомобилей в Германии, что является самым низким месячным показателем с июля 2021 года. Продажи во Франции упали на 63%, что является самым плохим показателем с августа 2022 года.

Компания также впервые зарегистрировала в Великобритании меньшее количество транспортных средств, чем китайская BYD. Продажи Tesla упали почти на 8% на рынке электромобилей, который в прошлом месяце вырос на 42%.

Маск потерял популярность в Европе

YouGov провел опрос в Германии и Великобритании в середине января, которые показали, что Маск воспринимается неодобрительно и что его вмешательство в политику этих стран нежелательно.

9 января генеральный директор Tesla устроил живую дискуссию с лидером партии «Альтернатива для Германии» (АДН) Алисой Вайдель на своей странице в социальных сетях X, пытаясь поддержать антимигрантскую, пророссийскую партию, занявшую второе место на выборах на этой неделе.

Во время виртуального выступления на митинге АДН в конце января Маск призвал немцев гордиться своей культурой и предостерег «от слишком большого внимания к прошлой вине». Комментарии затронули за живое как раз накануне 80-летия освобождения лагеря смерти Освенцим, который располагался в Польше, оккупированной Германией.

В прошлом месяце Маск также призвал арестовать премьер-министра Великобритании Кейра Стармера, выступая за освобождение заключенных ультраправых активистов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Я_ __
Я_ __
25 февраля 2025, 13:56
#
Бо тесла, як і епл, не виробляє нічого суттєво нового, неможливо щороку як на конвеєрі штампувати свою продукцію, притрушуючи її кількома родзинками, і сподіватися на збільшення продажів та попиту)

Це ж вже не вперше, коли власники тесла не бачать сильної різниці між своєю та попередніми/наступними моделями, як і власники айфон не бачать різницю між умовними 14 та 15 айфоном, або 13 та 14, ніхто не буде щорічно витрачатися на цю парашу)
+
0
Три літри
Три літри
25 февраля 2025, 14:50
#
неможливо щороку як на конвеєрі штампувати свою продукцію, притрушуючи її кількома родзинками,

тесла навіть це не робить
+
+15
Три літри
Три літри
25 февраля 2025, 14:50
#
Ну, не дивно. Сподіваюсь що на цьому це не зупинится і вони впадуть ще.
+
0
propodail
propodail
25 февраля 2025, 16:51
#
«що головний виконавчий директор компанії стає все більш протилежною фігурою у світовій політиці.»

а можна платити перекладачам гроші, щоби не було такого в статтях?
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