Продажи Tesla в Европе упали почти вдвое

В январе 2025 года продажи автомобилей Tesla в Европе упали на 45%. При этом конкурирующие автопроизводители отметили всплеск спроса на электромобили. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, компания под руководством Илона Маска зарегистрировала лишь 9 945 автомобилей в январе, по сравнению с 18 161 январем 2024 года.

Продажи электромобилей выросли на 37%, причем производители автомобилей отметили значительный прирост в Германии и Великобритании.

Tesla меняет производственные линии для своего популярного автомобиля, кроссовера Model Y, и борется с тем, что главный исполнительный директор компании становится все более противоположной фигурой в мировой политике.

Tesla обновляет производственные линии для своего популярного автомобиля — кроссовера Model Y — и в то же время сталкивается с тем, что ее генеральный директор становится все более противоречивой фигурой в мировой политике.

После того как в прошлом году Маск стал одним из главных доноров Дональда Трампа во время президентских выборов в США, он обратил внимание на Европу, поддерживая ультраправые партии и критикуя действующую власть.

В прошлом месяце Tesla зарегистрировала лишь 1277 новых автомобилей в Германии, что является самым низким месячным показателем с июля 2021 года. Продажи во Франции упали на 63%, что является самым плохим показателем с августа 2022 года.

Компания также впервые зарегистрировала в Великобритании меньшее количество транспортных средств, чем китайская BYD. Продажи Tesla упали почти на 8% на рынке электромобилей, который в прошлом месяце вырос на 42%.

Маск потерял популярность в Европе

YouGov провел опрос в Германии и Великобритании в середине января, которые показали, что Маск воспринимается неодобрительно и что его вмешательство в политику этих стран нежелательно.

9 января генеральный директор Tesla устроил живую дискуссию с лидером партии «Альтернатива для Германии» (АДН) Алисой Вайдель на своей странице в социальных сетях X, пытаясь поддержать антимигрантскую, пророссийскую партию, занявшую второе место на выборах на этой неделе.

Во время виртуального выступления на митинге АДН в конце января Маск призвал немцев гордиться своей культурой и предостерег «от слишком большого внимания к прошлой вине». Комментарии затронули за живое как раз накануне 80-летия освобождения лагеря смерти Освенцим, который располагался в Польше, оккупированной Германией.

В прошлом месяце Маск также призвал арестовать премьер-министра Великобритании Кейра Стармера, выступая за освобождение заключенных ультраправых активистов.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями