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20 февраля 2025, 15:04 Читати українською

Банк Порошенко может потерять лицензию из-за санкций

У «Международного инвестиционного банка» (МИБ) могут изъять лицензии на торговлю ценными бумагами после введения санкций против его бенефициарного собственника Петра Порошенко. Соответствующее решение рассматривает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), говорится в ответе регулятора на запрос ЭП.

У «Международного инвестиционного банка» (МИБ) могут изъять лицензии на торговлю ценными бумагами после введения санкций против его бенефициарного собственника Петра Порошенко.
Фото: facebook.com

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Что известно

В частности, в НКЦБФР сообщили, что 18 февраля 2025 года к ним поступил план мер по выполнению указа о применении санкций против ряда лиц, среди которых был Петр Порошенко. Согласно этому плану, Комиссию определили одним из органов, который должен реализовывать санкционные ограничения.

«После поступления соответствующего Указа Президента Украины на выполнение соответствующими структурными подразделениями Комиссии была проанализирована структура собственности АО „Международный инвестиционный банк“ и других профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. По результатам анализа выявлено лицо, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры».

Читайте: Зеленский ввел санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука

«В настоящее время Комиссией рассматривается вопрос относительно принятия соответствующих мер, предусмотренных законодательством», — добавили там.

Заметим, что согласно статье 74 закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках» подсанкционное лицо не может обладать существенной долей (более 10%) в капитале лицензированной НКЦБФР организации.

«Международный инвестиционный банк» имеет лицензии НКЦБФР на торговлю ценными бумагами. По данным биржи «ПФТС», банк занимал 7 строчку по объемам торгов ценными бумагами в январе 2025 года.

Накануне о введении ограничений против МИБ Петра Порошенко сообщили в Национальном банке. В частности, отмечают, что рассматривают решение о лишении Порошенко права голоса за его пакетом акций банка.

Напомним

12 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против Петра Порошенко и ряда других граждан.

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Источник: Минфин
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