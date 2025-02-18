Украине нужно быть начеку: чем мирные переговоры интересны саудитам и ОАЭ

Ни Саудовская Аравия, ни Объединенные Арабские Эмираты, получившие огромную выгоду от ничем не спровоцированной агрессии россии, не заинтересованы в содействии достижению справедливого и прочного урегулирования путем переговоров. О том, почему это так, KP рассказал независимый консультант по управлению активами из Дубая Саахил Менон. «Минфин» выбрал главное.

В свете предвыборного обещания Дональда Трампа положить конец российско-украинскому конфликту «в течение 24 часов после избрания», которое, как и ожидалось, не сработало, президент США теперь дал себе более правдоподобные, хотя и все еще надуманные, «100 дней после вступления в должность» для выполнения этой гигантской задачи. Не желая «терять лицо» дважды, Трамп намерен силой заставить Украину принять «холодный мир» против ее воли до истечения этого добровольно установленного срока.

Причем тут закрытие USAID

Уничтожение USAID, правительственного агентства США, ответственного в первую очередь за управление гражданской иностранной помощью и содействием развитию, является частью кампании давления, призванной не оставить Владимиру Зеленскому выбора.

Конечно, предыдущая администрация несет большую ответственность за то, что не разрешала наносить удары глубоко внутри территории россии под предлогом «управления эскалацией» вплоть до последних дней президентства Джо Байдена. При этом прекращение иностранной помощи, которая до сих пор защищала военную экономику Украины от полного краха и поддерживала функционирование государственных органов, является гораздо более серьезным шагом.

Хуже того, нынешний истеблишмент играет на руку путину, исключая Украину из посреднических усилий и одновременно отодвигая на второй план группу «Веймар+» (Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Польша).

Кремль утверждает, что Зеленский является «незаконным узурпатором», поскольку находится у власти сверх своего официального мандата, и отказывается от прямого взаимодействия с президентом, полномочия которого якобы закончились, ссылаясь на указ, ратифицированный им в октябре 2022 года, который исключает двусторонние переговоры между москвой и Киевом.

Понимая, что Украина вряд ли может позволить себе сложные выборы, поскольку ей с трудом удается мобилизовать достаточное количество людей на передовую, чтобы отразить наступление россии на поле боя, путин создает впечатление, будто он юридически ограничен в возможности вести переговоры с Зеленским, в надежде, что унижение и дискредитация его оппонента, законно избранного президента, приведет к смене режима.

90-минутный телефонный разговор между Трампом и путиным, состоявшийся ранее на этой неделе, в некоторой степени подтверждает правоту последнего относительно того, что Европа совершенно не имеет значения, — то же самое касается и их встречи тет-а-тет в Саудовской Аравии.

Как страны, подписавшие Римский статут, который ввел запрет на полеты в воздушном пространстве над всем континентом для всех российских авиаперевозчиков после начала полномасштабного вторжения, государства-члены ЕС, по общему признанию, являются недосягаемыми для признанного Международным уголовным судом военного преступника путина, на арест которого был выдан ордер.

Тем не менее тот факт, что решение почти трехлетней «специальной военной операции» теперь ищут в совершенно иной географии, нежели фактический театр военных действий, не сулит ничего хорошего наднациональному блоку, смыслом существования которого было предотвращение подобных вспышек после Второй мировой войны и демонстрация силы на мировой арене. Мягкость Брюсселя и его отказ пойти ва-банк ради Украины придали смелости не только москве, но и Белому дому.

Помимо угроз насильственной аннексии Гренландии, а также введения запретительных 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия из ЕС, игнорирование еврократов и попытки заключить сделку с путиным через их головы отражают явное презрение Трампа к организации, которую он считает изжившей себя.

Почему нельзя верить саудитам

В статье агентства Reuters, опубликованной две недели назад, высказывалось предположение, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются фаворитами на проведение российско-американских переговоров о будущем Украины.

Хотя обязательство наследного принца Мухаммеда бин Салмана (МБС) инвестировать $600 млрд в экономику США в сочетании с отказом от членства в БРИКС в краткосрочной перспективе, очевидно, сыграло свою роль в том, что Эр-Рияд был выбран в качестве места проведения этой важной встречи вместо Абу-Даби. Трамп по-прежнему стремится склонить саудовцев к Авраамскому договору и обойти «решение о двух государствах», которое они потребовали в качестве предварительного условия для установления дипломатических отношений с Израилем.

Восхваление МБС, как ключевого политического посредника, и предоставление ему возможности участвовать в дележе добычи, если прекращение боевых действий в конечном итоге будет согласовано москвой и Вашингтоном, может побудить саудитов занять менее непримиримую позицию в отношении палестинской государственности и заключить «сделку века», несмотря ни на что. Трамп даже предположил, что его первая зарубежная поездка может состояться в Саудовскую Аравию, как это было во время его предыдущего срока в Овальном кабинете.

Не заблуждайтесь: саудовцы уделяют больше внимания позерству и показухе, чем реальному спасению жизней или достижению ощутимых результатов, когда берут на себя задачу проведения саммита такого масштаба.

В то же время упражнение в тщеславии такого рода служит крайне необходимым отвлекающим маневром для МБС, поскольку его инициатива Vision 2030 терпит неудачу. Грандиозные инфраструктурные проекты, такие как NEOM, не смогли привлечь значительного интереса со стороны внешних инвесторов, в то время как королевство по-прежнему страдает от «проблем с имиджем» из-за ужасающей репутации в области прав человека. Сюда входит бесчеловечное обращение с рабочими-мигрантами, драконовские законы о киберпреступности и рекордный всплеск обезглавливаний за мелкие преступления.

Зеленский, со своей стороны, не должен питать иллюзий относительно того, что Саудовская Аравия является добросовестным, «бесконфликтным» собеседником. В июле прошлого года ее официальные лица пригрозили продать европейские долговые активы королевства, если G7 конфискует замороженные валютные резервы россии на сумму $300 млрд.

Всего через несколько недель после того, как в конце февраля 2022 года российские танки вошли в Украину, принц Аль-Валид бин Талал — саудовский бизнесмен-миллиардер и член правящей династии Аль Саудов — вложил почти $500 млн в три традиционные государственные российские энергетические компании — «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».

Более того, согласно расследованию, проведенному OCCRP, Эр-Рияд потратил около $2,3 млрд на закупку 39 российских ракетных комплексов «Панцирь-С1М» у находящегося под санкциями оборонного подрядчика «Ростех» еще в апреле 2021 года. Полтора года спустя правительство Саудовской Аравии сократило добычу нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в день и тем самым пополнило военный бюджет кремля благодаря более высоким ценам на сырую нефть.

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Не нейтральные ОАЭ

Соседние ОАЭ также позиционируют себя, как нейтральное место для мирных переговоров, но все же вызывают некоторую долю скептицизма. В то время как Эмираты успешно организовали несколько обменов пленными, отрезвляющая реальность заключается в том, что за каждого освобожденного украинского военнопленного сотни состоятельных россиян получают «золотые визы» ОАЭ и возможность жить в роскоши в Дубае.

Согласно отчету Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) за 2024 год, россияне скупили недвижимость в Дубае на сумму $6,3 млрд с начала войны и составили третью по величине группу иностранных покупателей недвижимости в 2023 году. Между тем в прошлом году ОАЭ приняли два миллиона туристов из россии, и между обеими странами совершается 150 еженедельных рейсов. Их граждане также взаимно освобождены от визовых ограничений.

Кроме того, эта крошечная федерация долгое время допускала незаконные финансовые потоки из воюющего Ирана и превратилась в излюбленную площадку для беглецов, связанных с КСИР, чтобы сорить деньгами и отмывать свои нечестно нажитые богатства.

Несмотря на многолетний неразрешенный территориальный спор по трем островам в Персидском заливе (Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб), ОАЭ остаются вторым по величине торговым партнером Ирана и экспортировали в Исламскую Республику товары на сумму $21 млрд за первые семь месяцев 2024 года. Многочисленные логистические компании, базирующиеся в Эмиратах, подверглись преследованию со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США за содействие передаче иранских БПЛА «Шахед» в россию.

Кроме того, Абу-Даби был в авангарде реабилитации кровавого диктатора Башара Асада и возвращения Сирии — одной из немногих стран ООН, признавших Донецкую и Луганскую области независимыми республиками — в Лигу арабских государств до свержения Баасистской партии в декабре прошлого года.

Хотя Зеленскому, возможно, и предстоит сделать все возможное, чтобы добиться немедленного и устойчивого прекращения огня, в ближайшие недели он должен обязательно посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ с широко открытыми глазами. В конце концов, их руководство идеологически связано с россией и сосредоточено на внедрении модели «авторитарной стабильности» за пределами Ближнего Востока.