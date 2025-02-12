Война всех против всех: к чему действительно приведет многополярный мир

Переход мира к многополярной системе усугубляет расколы и разногласия между странами, что угрожает распространению как торговых, так и военных конфликтов. Есть ли возможность избежать кризиса и что для этого следует делать, говорится в статье Project Syndicate. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Переход к многополярному миру сопровождался углублением поляризации внутри и между странами. Если не будет найден способ смягчить эти разногласия, надежды и стремление многих — особенно на Глобальном Юге — по поводу многополярности останутся неоправданными.

В сегодняшних внешнеполитических дебатах стало всеобщей истиной, что мир находится на заре многополярной эры. Вопрос о том, возникнет ли такой международный порядок когда-то в полной мере, является дискуссионным. Но процесс «мультиполяризации» уже идет, поскольку все большее количество государств получают возможность влиять на глобальные события.

Но более тревожным аспектом мультиполяризации является то, что эти текущие смены власти сопровождаются углублением поляризации внутри и между странами. Несовместимое видение правительствами нового глобального порядка усложняет достижение компромисса и решение общих проблем.

Эти разногласия очевидны в углублении раздвоения между демократиями и автократиями, особенно в таких областях политики, как права человека, глобальная инфраструктура и сотрудничество в области развития. Поляризация также заметна в новых влиятельных игроках, преследующих собственное видение своих соответствующих регионов. Кремль, например, явно работает над возглавляемым россией порядком в Евразии, тогда как Китай, подкрепленный своей инициативой «Один пояс, один путь», стремится установить гегемонию над Восточной Азией. Глобальные правила, принципы и структуры сотрудничества вытесняются многочисленными конкурирующими и противоречивыми порядками.

Поляризация также усилилась внутри страны. В Соединенных Штатах возвращение Дональда Трампа в Белый дом является воплощением новой силы политики раскола и неизбежно укрепит нелиберальные силы в европейских и других странах, где утвердился менталитет «мы против них».

Переход к многополярности вполне мог сыграть определенную роль в стимулировании этой поляризации. Во многих западных демократиях переход власти к развивающимся странам вызвал беспокойство в части их относительного упадка.

В то же время, бросая правительства в тупик и оставляя им очень мало пространства для маневра, внутренняя поляризация связывает руки демократических лидеров, делая их неспособными улучшить внешние отношения и укрепить глобальное сотрудничество. У нелиберальных популистских лидеров, в свою очередь, нет стимулов способствовать достижению консенсуса между странами, учитывая, что разделенная международная среда соответствует их нарративу «все против всех».

Многополярный мир, который сейчас возникает, вероятно, будет раздираться конфликтом при отсутствии общих правил и институтов.

Вместо того, чтобы позволить могучим странам контролировать друг друга и начать новую эру относительного мира и стабильности, многополярность рискует разжечь нестабильность. Похоже, это спровоцирует новую гонку вооружений и войны и продолжит существующие внутригосударственные конфликты, а даже может посеять семена войны великих держав.

Более того, вместо того, чтобы способствовать более инклюзивному глобальному управлению, многополярность может подорвать сотрудничество: большее количество стран сейчас имеют достаточное влияние, чтобы нарушить коллективное принятие решений, тогда как положительного лидерства не хватает. И хотя некоторые надеются, что это изменение укрепит международное право, уменьшив способность западных стран применять его принципы избирательно, все больше правительств могут в итоге претендовать на специальные права.

Мир срочно нуждается в «деполяризации» политики. Но далеко неясно, как этого можно добиться — или кто вообще захочет взять на себя эти усилия. Некоторые считают, что разногласия, связанные с большей многополярностью, можно біло бі преодолеть, если бы глобальные структуры управления приняли новые центры власти. Но другие опасаются, что этого недостаточно для достижения консенсуса, необходимого для укрепления общих правил, не говоря уже об их реформировании или создании новых.

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Лишь несколько ведущих правительств сегодня проявили искреннюю заинтересованность в разработке великодержавного соглашения, которое принесло бы пользу более широкому международному сообществу. При этом многие, кажется, намерены использовать углубление поляризации глобальной политики для достижения внутренних и геополитических целей. Таким образом, многополярность и поляризация как национальной, так и международной политики глубоко переплетены. Лучшее будущее зависит от того, сможет ли мир с большим количеством полюсов найти способы смягчить опасные разногласия.