Как рынок рф отпраздновал звонок Трампа и что случилось с украинскими акциями

Чемпионом этой недели по праву можно считать российский фондовый рынок, который продемонстрировал самое настоящее ралли. Как завершили эту неделю главные рынки мира, в NV рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Что праздновали рынки страны-агрессора

Рубль усилился до 90 руб. за доллар, прибавив почти 10% за последние несколько недель. Россияне праздновали звонок, который по факту завершил изоляцию путина и дал надежду на то, что москва скоро вернется в мировую экономику, ослабит санкции и даже, возможно, сможет немного поуправлять миром. По крайней мере, пока взрослые не видят.

Какие из этих надежд оправдаются, на самом деле сказать трудно, но раньше их не было вовсе. И только мастерство переговорщика Трампа восстановило российский оптимизм. Очередная победа правительства по возвращению пластиковых трубочек, переименованию мексиканского залива и закрытию гендерно-нейтральных туалетов в Белом доме.

Что скрывается за этой формой — пока неясно, тем более, российский транскрипт звонка был не столь оптимистичен, да и суть переговоров пока остается загадкой. А окружение Трампа следующие два дня пыталось исправить произведенное впечатление, посылая в сторону россии месседжи силы, словно они настоящие республиканцы. Возможно, у Трампа есть хитрый план затащить путина в Саудовскую Аравию, где знают, как можно незаметно разрезать человека на много кусочков. Всегда можно оставаться оптимистами.

США: как рынки переварили ускорение инфляции

Американские индексы не продемонстрировали значительных изменений, по результатам недели. Оптимизм сдерживался данными по инфляции в США, которая вдруг значительно ускорилась в январе. Эту битву Трамп пока не выиграл. Оказалось, что президент мало влияет на стоимость куриных яиц, чтобы там не думали избиратели.

Это сильно ударило по рынку облигаций, хотя рынок акций пытался держать лицо, фокусируясь на корпоративной отчетности. А в конце недели так и в принципе продемонстрировал силу, переосмыслив некоторые инфляционные данные и не найдя в них сильной измены.

В итоге индекс S&P500 в пятницу открывается с отметки 6 115 пунктов, что на 30 пунктов выше, чем неделю назад. Отдельным развлечением в США остается слежка за Илоном Маском.

На этой неделе не первый, но и не второй человек в Вашингтоне попытался продемонстрировать настоящую олигархическую мощь, выкупив лидера в области искусственного интеллекта. И даже предложил почти 100 млрд долларов за это.

Однако был красиво послан Альтманом. И теперь интересно, придет ли к последнему ФБР, положив лицом в пол, или все же некоторые признаки демократии и институциональной независимости в США еще сохранились. Пока они в основном капитулируют, как американские парламентарии, голосуя за назначение фанатки путина и Асада на должность главной по разведке, или антивакцинатора, чей мозг стал жертвой неизвестного науке зверя, на должность главного по здравоохранению.

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Европейские рынки уже начали праздновать завершение войны в Украине

Европейские рынки, в отличие от европейских политиков, также цинично радовались потенциальному завершению войны в Европе без привязки к тому, как она завершится.

Немецкий индекс DAX обновил очередной исторический максимум. Возможно, надеясь, что ряд немецких компаний вскоре снова почувствуют запах российского газа.

Сама стоимость газа в настоящее время в Европе поднялась свыше 500 долларов за тысячу кубометров. Здесь помогли и морозы, которые наконец-то пришли, напомнив, что все-таки зима. И российские атаки на украинскую добычу, усиливающую спрос в ЕС из-за потребности в большем импорте газа.

Даже прихвостень путина и итальянских мафиози Физо возбудился и начал шантажировать Украину остановкой европейского транзита на фоне очевидного дефицита, возникшего в Украине. Это показало, что стратегия прохождения зимы без импорта на минимальных объемах газа в хранилищах оказалась не очень удачной. А вот цена на нефть остается на удивление стабильной. Оставаясь всю неделю около 75 долларов за баррель брента.

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Как отреагировали на звонок Трампа украинские евробонды и акции

В украинском сегменте еврооблигаций эффект магического звонка Трампа и путина оказался не столь сильным. И, по результатам следующего торгового дня, цены не сильно изменились, хотя и попытались сначала расти.

Однако потом то ли началась фиксация прибыли, тем более, что спекулянты любят покупать на слухах, а продавать на новостях, то ли публикации в западной прессе, где, не скрываясь, проводили параллели между Мюнхеном 1938 года и Мюнхеном 2025 года, повлияли на настроение инвесторов.

В результате за неделю суверенные еврооблигации прибавили в среднем всего лишь 2 пункта. Что звучит неплохо, но тускло на фоне русского ралли. Плюс-минус такие же результаты продемонстрировали и корпоративные еврооблигации. Но настроение инвесторов сохраняется на очень положительном уровне, находясь в ожидании чуда от Трампа.

Намного живее торговались украинские акции, где еще далековато до фиксации прибыли. Даже Феррекспо покупали, забыв о проблемах с редкоземельным щебнем, за который компания будет рассчитываться до конца своих дней, если проиграет суд полиции, и не обратив внимания, что Жеваго попал под очередную порцию санкций.

Хотя, конечно, главным героем в этой истории с санкциями стал президент Порошенко, попадание под санкции которого нельзя трактовать иначе, как политические репрессии. Последние должны больше напрячь инвесторов, потому что немного противоречат демократическим традициям и не соответствуют пути Украины в ЕС, скорее, напоминая современный путь Грузии, который точно не ведет в направлении Европы. Однако пока новость о них потерялась в цунами информационных сообщений от Трампа.

Как и не уделили много внимания инициативам в стиле экономических гигантов Лукашенко и Уго Чавеса по контролю над ценами лекарств, что также было принято на заседании СНБО. Хорошо, что это касалось не всех лекарств, некоторые медикаменты в украинских аптеках должны остаться.

На внутреннем рынке остается штиль. Минфин свел к минимуму привлечения на внутреннем рынке, проводя аукционы чисто формально. На фоне ожидаемого роста ставки от НБУ доходность ОВГЗ, приемлемые для Минфина, неинтересны для рынка и наоборот.

НБУ точно повысит ставку и очередным подтверждением тому стали данные об инфляции за январь, которая достигла 12,9%. Хорошая новость разве что в том, что это движение было ожидаемым, и неприятного сюрприза с еще большим ускорением цен не произошло. А гривна стабилизировалась до уровня 41,7−41,8 гривен за американский доллар. При этом уличный курс прекратил в принципе отличаться от официального. Что выглядит как «испанский стыд» для черного рынка.

От редакции:

Сегодня, 14 февраля, российский рынок акций также начал основную торговую сессию с роста. Однако радость местных инвесторов может оказаться недолгой.

«Позиция США резко уточнилась вчера, и теперь даже войска США в Украине потенциально возможны», — написал на своей странице в Фейсбуке президент частной «Киевской школы экономики» Тимофей Милованов.

В свежем интервью WSJ вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Штаты могут ввести более жесткие санкции против Москвы, если путин не согласятся гарантировать Украине долгосрочную независимость.

«Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные», — заявил Венс, говоря о возможных мерах США против путина.

Он также отметил, что нынешняя изоляция Москвы от западных рынков сделала ее младшим партнёром Пекина. «Быть младшим братом в коалиции с Китаем — не в интересах путина», — сказал Венс.