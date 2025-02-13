Золото стремится к отметке $3 000 за унцию: почему стоит присмотреться к серебру

Геополитические, экономические и военные вызовы все больше вгоняют рынки в состояние хаоса. Цены драгоценных металлов, как лакмусовая бумага, реагируют на настроения инвесторов. К концу первой декады февраля унция золота подорожала до $2 900 и продолжила расти. 11 февраля золото в моменте взлетало до уровней около $2 940.

Дорожало и спотовое серебро: 10 февраля оно выросло до $32,12 за унцию. Правда, уже 11 февраля цены на серебро несколько откатились, и на момент написания статьи стоимость унции этого металла находится в пределах $31,83.

Почему цены ведут себя аномально

Соотношение пиковых цен унции золота к унции серебра составило порядка 91,53, что выглядит аномально и свидетельствует о серьезных перекосах в ценообразовании драгметаллов в настоящий момент.

Цена золота





Последний всплеск цен на золото 11 февраля был обусловлен таможенными угрозами Дональда Трампа. Начатые им торговые войны могут замедлить и без того слабый рост глобальной экономики, и снова разогреть инфляцию не только в США, но и во всем мире.

Поэтому консервативные инвесторы «уходят» от всех этих потенциальных рисков в золото, как в актив-убежище. Причем, возрастающие мировые геополитические риски разрушают своей эмоциональностью, а иногда и нелогичностью, практически все устоявшиеся каноны поведения золота на мировых рынках.

Обычно, после резкого скачка стоимости «желтого металла», всегда следовал достаточно длительный период коррекции (до 5−10 дней), когда цена золота снижалась, а сам рынок закладывал в свои ценники новые реалии и риски.

Сейчас же дилеры, спекулянты и даже самые консервативные инвесторы уже не имеют времени на взвешивание новых вызовов и закладывания их в свои ценники. Это приводит к общей игре «на повышение» на ожиданиях дальнейшего увеличения стоимости золота из-за возрастающих рисков. А временные периоды коррекций постепенно сокращаются.

«Холодный и прагматичный» расчет заменяют эмоции, на которые могут повлиять новое заявление Дональда Трампа или его пост в соцсетях. А эмоциональность и страх неопределенности — основное условие для масштабных спекуляций на рынке.

Последние долгоиграющие ралли по золоту, которые по факту длятся со старта предвыборной гонки в США — отличный повод для заработка для многочисленного класса мировых спекулянтов, которые сейчас играют «на постепенное повышение». А тренд по быстрому росту ценников «желтого металла» сохраняется практически с начала войны рф против Украины.

Цена золота с 2022 года по февраль 2025 года



Пока инвесторы и вообще рынки не выработают определенный иммунитет и не сменят тактику своего поведения и реакций на высказывания Дональда Трампа и его команды — все мировые финансовые и сырьевые торговые площадки останутся заложниками ситуации.

Кто скупает «желтый» металл

Желающих минимизировать свои риски на опасениях нового витка инфляции по всему миру или страхах очередных военных конфликтов сейчас достаточно. Кроме классических консервативных инвесторов, покупающих в основном физическое золото в слитках и инвестиционных монетах, главными покупателями физического золота остаются центробанки, хеджирующие свои валютные риски в золотовалютных резервах.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), за 2024 год центральные банки купили порядка 1 045 тонн золота. Таким образом, уже три года подряд спрос превышает 1 000 тонн. Для сравнения: в период 2010—2021 годов в среднем он составлял 473 тонны.

Наибольшую активность в 2024 году, по данным WGC, проявили банки развивающихся рынков: Польша купила 90 тонн золота, Чехия — 20 тонн, Венгрия — 16 тонн, Сербия — 8 тонн, Грузия — 7 тонн, Турция — 75 тонн, Индия — 73 тонны, Китай — 44 тонны, Фонд национального благосостояния Азербайджана — 25 тонн.

В целом, по итогам 2024 года, мировой спрос на золото достиг рекордного уровня в 4 974 тонны. Кроме центральных банков, спрос обеспечили биржевые фонды (ETF) и инвесторы-физлица. По данным отчета WGC, инвестиционный спрос на золото достиг четырехлетнего максимума, увеличившись на 25% — до 1 180 тонн. Вырос также спрос со стороны технологического сектора (увеличившись на 21 тонну, или на 7%), благодаря активному внедрению искусственного интеллекта и других технологических инноваций.

Единственным сегментом, показавшим снижение спроса в 2024 году, стала ювелирная промышленность (минус 11% — до 1 877 тонн). Высокие цены ограничили покупательную возможность потребителей. При этом в денежном выражении расходы на покупку золотых украшений выросли в мире на 9% — до $144 млрд.

Благодаря скачкам цен на золото в четвертом квартале среднегодовая цена в 2024 году выросла на 23% — до $2 386 за унцию, что способствовало повышению общей рыночной стоимости мирового золота до рекордных $382 млрд.

Что будет с ценами на золото в первом полугодии

Сохранение и усиление напряженности в мире, а также потребности высокотехнологичной промышленности будут поддерживать спрос на золото со стороны центробанков, инвестиционных фондов и инвесторов-физлиц. Это создаст дополнительную гарантию высоким ценам на «желтый» металл.

По моим прогнозам, до конца июня 2025 года коридор стоимости унции золота будет колебаться в пределах от $2 750 до $3 090.

Причем эти колебания будут ситуативно увеличиваться в моменты обострения торговых войн и озвучивания новых инициатив Дональда Трампа, ну и, конечно же, в случае дальнейшего усиления военной напряженности по всему миру.

Не стоит забывать еще и о таком факторе, как возможное влияние тарифов Дональда Трампа на ценообразование на рынке драгметаллов. Вероятность того, что золото может попасть под 10% глобальный тариф, достаточно высокая.

Хотя, если смотреть на сугубо американский внутренний рынок (а именно на него ориентируется Трамп при определении перечня товаров, на которые вводятся тарифы), то такой сценарий маловероятен. Поскольку золото считается финансовым активом, а в случае американских золотых монет — еще и законным платежным средством. То есть они не должны подпасть под подобные тарифы. Но с Дональдом Трампом этого исключить полностью нельзя, поэтому первую половину 2025 года всем мировым игрокам рынка драгметаллов придется этот возможный риск все же учитывать.

Что будет с ценами на серебро

К концу первой декады февраля ситуативно подорожало спотовое серебро до уровней около $32,12 за унцию. И по факту на тот момент соотношение цены унции золота к унции серебра составило порядка 91,53, что выглядит явно в пользу возможной недооцененности серебра, как актива и инвестиции.

Цены на серебро

Дело в том, что на рынке драгметаллов существуют определенные показатели, позволяющие предопределить дальнейшие тенденции поведения цен основных драгметаллов (золото/серебро), по аналогии с валютным рынком (пара евро/доллар). Этот индекс называется GSR (Gold-Silver Ratio).

График GSR

Торговцы драгметаллами используют эту информацию, чтобы хеджировать свои риски и заработки, занимая длинную или короткую позицию по золоту или серебру. Если соотношение достигает экстремальных уровней, по сравнению с историческими показателями, это означает выгодную возможность для покупки золота или серебра.

Ранее максимальный показатель соотношения золото/серебро находился на отметке 80, а минимальный — 40. Например, когда соотношение золото/серебро падает до 40−50, это сигнал для покупки золота и продажи серебра.

В последние годы все рынки претерпевают многочисленные коррекции и встряски. Но даже при этом нынешнее соотношение золота к серебру в пределах уровня 90−92 говорит о том, что-либо серебро недооценено, как актив, как минимум на $4−6 на унции — то есть до уровней около $37−38 за унцию, либо золото переоценено как минимум с уровней около $2 600 за унцию.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, вряд ли золото в первой половине 2025 года просядет почти на $400 на унции.

То есть если посмотреть на перспективу серебра, то оно постепенно должно подорожать хотя бы до уровней около $37−38 за унцию. А если золото продолжит свой рост к цели в $3 000 за унцию и выше, то серебро может вырасти и до уровней около $40 за унцию, или почти на четверть к текущим ценам. В этом и состоит определенный целевой инвестиционный интерес для тех инвесторов, кто делает сейчас ставку на серебро.

Кроме того, до эпохи геополитических потрясений срабатывала и другая закономерность: при росте цен на золото на 10%, серебро росло на 20%. Но и при падении цен на золото на 10%, цены на серебро падают на 20%. Эти правила тоже полезно знать всем тем, кто решит вкладывать свои денежные ресурсы в серебро.

Из аргументов для сторонников вложений в серебро стоит отметить также и то, что, в отличие от золота, серебро активно наращивает свое присутствие в ювелирке. А это значит, что спрос на него будет расти как со стороны промышленности, инвесторов и биржевых фондов, так и за счет закупок ювелирами. А рост спроса всегда стимулирует рост цен на товар, и серебро тут не исключение.

К потенциальным вызовам по вложениям в серебро в долгосрочной перспективе я бы отнес снова-таки фактор решений Трампа. Если по золоту вероятность введения тарифов остается достаточно низкой, то по другим металлам (таким как медь, серебро и платина) такой сценарий развития событий весьма реален. Особенно после того, как Трамп уже поднял тарифы на сталь.

Аналогичные решения Трампа потенциально могут поднять и цены на серебро внутри США на 10−20%. А это, в свою очередь, приведет и к росту мировых цен на серебро.

То есть если Вы решили вкладываться в серебро, то это надо делать в ближайшей перспективе, пока тарифы не подняты. Иначе, в дальнейшем придется покупать этот металл дороже.

Но данный фактор, опять же, носит больше эмоциональную составляющую и зависит, скорее, от решения Трампа, а не является сугубо экономически обоснованным, когда цену на серебро должен определять сам рынок.

Мой прогноз по серебру на оставшуюся часть первой половины 2025 года — это коридор от $29 до $38 за унцию со значительными колебаниями ценников, в зависимости от геополитических и экономических факторов.

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Что учитывать при принятии инвестиционного решения

Для общей оценки состояния рынка драгметаллов стоит также учитывать:

Политика ФРС в части процентных ставок. Новый цикл снижения ставок пока поставлен Федрезервом «на паузу». Как только он начнется, это снизит интерес к доллару, но сработает в пользу роста цен на все драгметаллы, в том числе на золото и на серебро.

Промышленное потребление золота и серебра, а также нумизматика. В промышленности дальнейший рост спроса на золото, в силу его текущей дороговизны, — уже под вопросом. А вот серебро интересно для ювелирной промышленности, «зеленой» энергетики и других отраслей экономики. Например, серебро — ключевой элемент для солнечных панелей, в каждой из них используется около 20 граммов этого металла.

Не отстает по потребностям в серебре от ювелирки авто- и фотопромышленность, а также нумизматика. С точки зрения коллекционеров и промышленников, выгодное преимущество в цене, по сравнению с золотом, делает серебро одним из самых востребованных из всех драгметаллов на ближайшее время.

Поэтому, если рассматривать текущую ситуацию как с золотом, так и с серебром, то я по-прежнему считаю, что вложения в них будут интересны тем инвесторам, которые готовы к инвестициям с горизонтом в 1,5−3 года. А вот краткосрочные инвестиции на периоды 3−6 месяцев могут оказаться малоэффективными из-за серьезных колебаний цен на данные металлы.

Если же возвращаться к украинским реалиям, то стоит еще напомнить, что украинские банки относительно мировых цен обычно всегда занижают цену приема золотых и серебряных слитков у населения и завышают цену их продажи.

Поэтому, чтобы не терять деньги, советую перед совершением операций с золотыми и серебряными слитками или с инвестиционными монетами внимательно мониторить предложения всех банков по покупке/продаже этих металлов на данный момент. И только потом проводить какие-либо операции по уже оптимально возможной выгодной цене.

Конкуренция на этом рынке между банками большая, что и позволит выбрать наиболее интересный вариант. «С рук» же покупать ни золото, ни серебро я бы не советовал — много подделок, которые непрофессионалу определить весьма сложно.