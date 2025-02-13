Новой Ялты не будет: что нужно понимать в ожидании переговоров с россией

Телефонный разговор Дональда Трампа с путиным приблизил вероятные переговоры Украины с россией, и заставил многих рассматривать негативные сценарии. О чем следует помнить, чтобы подходить к переговорам с трезвым расчетом, рассказал исполнительный директор «Украинского института будущего» Вадим Денисенко.

1. Ключевая задача Украины — сохранить государство с максимальной территорией и выходом к морю.

2. ⁠Развал россии не рассматривался ни одной стороной, как часть сценария. И наши иллюзии по этому поводу — это наши иллюзии. Без внешней помощи развал россии руками Украины невозможен.

3. Базовая задача переговоров и дальнейших действий — это субъектность Украины, как государства. Результаты переговоров — это не столько о территориях, сколько о субъектности в будущем. Без этого территории не имеют смысла.

4. ⁠Ключевой вопрос — красные линии. По Украине (я уже писал) — не допустить нейтрального статуса, не допустить резкого сокращения максимальной численности ВСУ, не допустить запрета на ряд отраслей ВПК и получить гарантии на поставку определенных видов оружия. Для россии (хотя мы здесь мало можем влиять) — не допустить масштабного снятия санкций.

5. ⁠Путин начинал с того, что считал: короткая война в Украине позволит ему стать третьим полюсом мира, обеспечит неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве и позволит остановить деславянизацию. Ни одно из этих желаний не будет воплощено в жизнь. Не предполагается никакой Ялты. Россия останется слабой экономически страной, которая вынуждена будет уступить часть нефтегазовой сверхприбыли в пользу США и монархий Персидского залива. И Китай согласится на это, в обмен на то, что против его товаров не будут вводить пошлины.

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6. ⁠Россия потеряет европейские рынки и не будет иметь доступа к новым технологиям. Что бы там Путин ни говорил сейчас, никому не нужно технологически накачивать россию, которая может начать (захотеть начать) войну в относительно краткосрочной перспективе.

7. ⁠Новая война от россии не нужна ни США, ни Китаю.