Бизнес призвал правительство снять гриф «секретно» с данных о полезных ископаемых в Украине

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с просьбой рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

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Отмечается, что сегодня информация о запасах и ресурсах многих полезных ископаемых в Украине ограничена грифами «секретно» или «для служебного пользования».

В частности, речь идет о данных о залежах алмазов, золота, лития, титана, платины и других стратегических материалов.

Эксперты ассоциации убеждены, что такие ограничения препятствуют заключению международных соглашений в сфере недропользования и усложняют сотрудничество со стратегическими партнерами.

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Ведь сохранение грифа «секретно» относительно балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов.

Эксперты ЕБА также ссылаются на опыт других стран. Например, Геологическая служба США регулярно публикует данные об имеющихся запасах полезных ископаемых, а Европейский Союз имеет открытую платформу Raw materials information system с информацией о критических сырьевых материалах.

«Бизнес-сообщество убеждено, что снятие грифов-ограничений со сведений поможет привлечь негосударственные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, не нанося вреда национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для заключения соглашения с США о доступе к редкоземельному ископаемому и требует гарантий безопасности от союзников как части любого урегулирования.

Глава государства напомнил, что у Украины самые большие в Европе запасы урана и титана, и «не в интересах США», чтобы они оказались в руках россии и потенциально были переданы КНДР, Китаю или Ирану.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.