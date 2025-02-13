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13 февраля 2025, 12:46 Читати українською

Зеленский ввел санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука

Президент Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Об этом говорится в указе президента.

Президент Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука.
Фото: depositphotos

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Что известно о санкциях

Против Петра Порошенко введены санкции, включающие лишение государственных наград Украины и других форм празднования. Его активы подлежат блокированию, предусматривающему временный запрет на пользование и распоряжение ими, в частности через аффилированные лица или компании. Также введено полное прекращение торговых операций, что существенно ограничивает его экономическую деятельность.

Кроме того, ему запрещен транзит ресурсов, перевозки и полеты по территории Украины, а также вывод капиталов за границу. Санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества. Введены ограничения на использование радиочастотного спектра и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг.

Также Порошенко запрещено осуществлять публичные и оборонные закупки, а иностранным судам и военным кораблям, связанным с ним, входить в украинские порты и воздушное пространство. Установлены ограничения на увеличение уставного капитала компаний, в которых он имеет долю или влияние.

Санкции также предусматривают запрет на приобретение в собственность земельных участков, заключение договоров по ценным бумагам, а также выплату дивидендов или других корпоративных платежей.

Против Игоря Коломойского введен ряд санкций, среди которых лишение государственных наград Украины и других форм награждения. Также применена блокировка активов, что означает временное лишение права пользования и распоряжения имуществом, которое принадлежит ему непосредственно или находится под его контролем через другие физические или юридические лица. Кроме того, введено полное прекращение торговых операций, что ограничивает возможность осуществления бизнес-деятельности.

В санкции входят ограничения на транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за пределы страны. Было остановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, влияющих на бизнес-интересы Коломойского. Ему запрещено участвовать в приватизации и аренде государственного имущества в Украине, а также пользоваться радиочастотным спектром страны, что может повлечь за собой последствия для связанных с ним предприятий в сфере коммуникаций.

Также введен запрет на публичные и оборонные закупки у компаний, связанных с Коломойским, а иностранным судам и воздушным судам, связанным с ним, запрещен вход в территориальные воды и воздушное пространство Украины. Ограничена возможность увеличения уставного капитала предприятий, на которых он имеет долю, а также прекращено действие торговых соглашений и промышленных программ.

Дополнительно введены ограничения в сфере приобретения в собственность земельных участков и другие санкции, включая запрет заключения договоров, выплаты дивидендов и осуществление сделок по ценным бумагам, выданным его компаниями.

Против Геннадия Боголюбова введен ряд санкций, среди которых лишение государственных наград Украины и других форм награждения. Одним из ключевых ограничений стало блокирование активов, что означает временный запрет на пользование и распоряжение собственным имуществом, а также активами, которые могут находиться под его контролем непосредственно или другими физическими или юридическими лицами. Также введено полное прекращение торговых операций, что делает невозможным ведение бизнесовой деятельности.

В санкционные меры входят ограничения по транзиту ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за пределы страны. Было прекращено выполнение экономических и финансовых обязательств, влияющих на деятельность компаний, связанных с Боголюбовым. Ему запрещено участвовать в приватизации и аренде государственных имуществ, а также пользоваться радиочастотным спектром Украины, что имеет значение для бизнеса в сфере связи и телекоммуникаций.

Кроме того, введен запрет на публичные и оборонные закупки у предприятий, связанных с Боголюбовым, а также ограничения на вход иностранных невоенных судов и военных кораблей, связанных с ним, в территориальные воды и порты Украины.

Введен запрет на увеличение уставного капитала компаний, в которых он имеет долю, прекращено действие торговых соглашений и промышленных программ. Также ограничено приобретение в собственность земельных участков, запрещено заключение договоров, выплата дивидендов и осуществление сделок по ценным бумагам его компании.

Против Константина Жеваго введены санкции, предусматривающие лишение государственных наград Украины и других форм награждения. Его активы подлежат блокированию, что означает временный запрет на пользование и распоряжение ими, в частности, через доверенных лиц или компании. Также введено полное прекращение торговых сделок, что существенно ограничивает его бизнес-деятельность.

В ограничения входят полный запрет транзита ресурсов, перевозок и полетов по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за границу. Санкции включают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества. Кроме того, Жеваго запрещено использовать радиочастотный спектр Украины, что имеет значение для предприятий, связанных с телекоммуникационной деятельностью.

Также ему запрещено осуществлять публичные и оборонные закупки, а иностранным судам и военным кораблям, связанным с ним, входить в украинские порты и воздушное пространство. Введены ограничения на увеличение уставного капитала компаний, у которых Жеваго имеет долю или влияние. Кроме того, ему запрещено приобретение в собственность земельных участков, заключение договоров о ценных бумагах, а также выплата дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами.

Против Виктора Медведчука введены санкции, включающие лишение государственных наград Украины и других форм празднования. Его активы подлежат блокированию, что означает временный запрет на их использование и распоряжение ими, в частности через аффилированные лица или компании. Также введено полное прекращение торговых сделок.

Дополнительно ему запрещен транзит ресурсов, перевозки и полеты по территории Украины, а также вывод капиталов за границу. Санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества. Введены ограничения на использование радиочастотного спектра и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг.

Также Медведчук запрещает осуществлять публичные и оборонные закупки, а иностранным судам и военным кораблям, связанным с ним, заходить в украинские порты и воздушное пространство. Установлены ограничения на увеличение уставного капитала компаний, в которых он имеет долю или влияние. Санкции также предусматривают запрет на приобретение в собственность земельных участков, заключение договоров по ценным бумагам, а также выплату дивидендов или других корпоративных платежей.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
13 февраля 2025, 12:57
#
Глисты жрут глистов. Никакой политики, чисто борьба за хавчик.
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Три літри
Три літри
13 февраля 2025, 12:58
#
Клоун банувся, а жоден зрадофіл навіть не порадів.
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Я_ __
Я_ __
13 февраля 2025, 12:59
#
Ну, виглядає так, наче скоро можуть таки бути вибори і найпотужніший лідер сучасності прибирає конкурентів (Порошенко) і тих ворогів, котрі колись були його друзями, але котрих вова кинув (Коломойський), ну і далі за списком.

Порушив таки вова домовленості з пєтею, бо опозиції як такової в країні немає, порох з початку повномасштабки язика в  *** засунув і ні слова не казав ні про корупцію у владі, ні про бусифікацію, ні про вбивства гоблінами з тцк цивільних осіб в будівлях тцк, оце тіки зараз потроху прокидатися наче почав пєтя.

p. s. Цікаво хто буде після найпотужнішого і хто буде вводити санкції проти вовки, блокувати його активи і позбавляти його нагород)))00))0))
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