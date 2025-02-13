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13 февраля 2025, 9:36 Читати українською

Филиппины могут покинуть серый список FATF на следующей неделе

Филиппины могут выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) уже на следующей неделе, в рамках очередного пленарного заседания группы. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Филиппины могут выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) уже на следующей неделе, в рамках очередного пленарного заседания группы.
Фото: depositphotos

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Прогресс в борьбе с финпреступлениями

По данным собеседников агентства, инспекционная группа FATF, посетившая Филиппины в январе, зафиксировала значительный прогресс страны в борьбе с финансовыми преступлениями. Окончательное решение будет принято 21 февраля, в последний день пленарного заседания FATF, которое пройдет в Париже.

Однако окончательный исход остается неопределенным, поскольку голосование требует поддержки значительного большинства членов организации.

Глава центрального банка Филиппин Эли Ремолона, возглавляющий национальный Совет по борьбе с отмыванием денег, заявил, что шансы страны на исключение из списка превышают 50%. Представитель FATF отказался комментировать ситуацию.

Что означает выход из серого списка

Как отмечает Bloomberg, выход из серого списка облегчит и удешевит трансграничные финансовые операции, в том числе переводы филиппинцев, работающих за границей, что является важным фактором внутреннего потребления в одной из самых быстрорастущих экономик Азии.

Читайте также: FATF существенно поменяла критерии включения стран в серый список

Филиппины попали в серый список в июне 2021 года из-за недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками. В ответ правительство ужесточило надзор за финансовыми учреждениями, усилило контроль над финансированием терроризма и распространением оружия, а также ввело дополнительные требования к раскрытию информации о бенефициарах компаний.

На решение FATF может повлиять недавний запрет властей страны на деятельность онлайн-казино, ориентированных на китайских игроков, которые, по словам президента Фердинанда Маркоса-младшего, были вовлечены в отмывание денег и финансовые махинации.

Международный валютный фонд в своем декабрьском отчете отметил, что для дальнейшего укрепления антикоррупционной политики Филиппинам необходимо реформировать закон о банковской тайне, а также учитывать новые требования FATF перед следующей взаимной оценкой в 2027 году.

Читайте: FATF отказывается внести россию в «черный» список

Серый список FATF

Серый список FATF — это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но при этом активно сотрудничают с группой, чтобы устранить эти проблемы.

Страны из серого списка не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом и обязаны улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в более строгий черный список.

Согласно исследованию, проведенному экспертами Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году, после попадания в «серый список» приток капитала страны снижается в среднем на 7,6% ВВП. Кроме того, приток прямых иностранных инвестиций сокращается в среднем на 3% ВВП, портфельный приток капитала снижается в среднем на 2,9% ВВП, а приток других инвестиций уменьшается в среднем на 3,6% ВВП.

Кто в сером списке

В сером списке FATF в настоящее время находится 24 страны, среди которых — Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам и Йемен.

В черный список организации входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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