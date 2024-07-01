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1 июля 2024, 11:14 Читати українською

FATF отказывается внести россию в «черный» список

FATF на пленарном заседании 23−28 июня в Сингапуре снова не внесла россию в «черный список». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

FATF на пленарном заседании 23−28 июня в Сингапуре продолжила снова не внесла россию в «черный список».

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Что сказали в FATF

«FATF отмечает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против россии с целью защиты международной финансовой системы. Однако в черный список россию снова не внесли», — говорится в сообщении.

FATF — это Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force).

Организация также приняла заявление, в котором предупредила все страны об усилении финансовых связей Северной Кореи с международной финансовой системой и напомнила о серьезных угрозах, которые создает это для финансирования распространения оружия массового уничтожения.

FATF также отметила необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения каких-либо корреспондентских отношений с банками КНДР.

Предыстория

Украина не впервые обращается в FATF с просьбой внести россию в «черный» список. Еще в 2023 году украинский Минфин поднимал этот вопрос. Впрочем, FATF каждый раз отказывала украинской стороне.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+30
glan
glan
1 июля 2024, 11:49
#
Получается, что сотрудничества с талибаном, ираном и северной кореей мало, чтобы внести в чёрный список.
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