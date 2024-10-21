FATF существенно поменяла критерии включения стран в серый список

Базирующаяся в Париже Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла значительные изменения в критерии оценки стран для включения в свой так называемый «серый список», сообщила пресс-служба FATF.

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Основные изменения

Основные изменения касаются приоритизации юрисдикций для активного обзора Группы. Согласно пересмотренным критериям, «под прицел» ее внимания в первую очередь будут попадать страны, отвечающие следующим критериям: они должны быть членами самой FATF, обладать высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка, а активы ее финансового сектора должны превышать $10 млрд.

Наименее развитые страны (согласно классификации ООН) больше не будут автоматически включаться в приоритет для активного обзора, согласно заявлению FATF. Их будут проверять только в том случае, если организация сочтет, что они представляют значительный риск отмывания денег или финансирования терроризма. Если такие страны попадут под наблюдение, им будет предоставлен более продолжительный период для устранения недостатков — до двух лет.

«Изменения, внесенные FATF, обеспечат более эффективный процесс включения в список стран, представляющих наибольший риск для международной финансовой системы, и будут способствовать более адекватной поддержке стран с низким потенциалом», — говорится в пресс-релизе Группы.

FATF ожидает, что благодаря новым критериям количество стран с низким уровнем возможностей (страны с ограниченными ресурсами, инфраструктурой или административными возможностями) в сером списке уменьшится примерно в два раза. Пересмотренные критерии начнут применяться в следующем раунде оценок, который будет проведен FATF.

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Серый список

Серый список FATF — это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но при этом активно сотрудничают с группой, чтобы устранить эти проблемы.

Страны из серого списка не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом и обязаны улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в более строгий черный список.

В настоящее время в сером списке FATF находится 21 страна, среди которых — Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам и Йемен. В черный список входят Демократическая Народная Республика Корея (Северная Корея), Иран и Мьянма.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», ближайшее пленарное заседание FATF состоится 22 октября. Среди его решений — включение в черный список рф и исключение из серого Сенегала.