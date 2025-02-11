Британец хочет выкупить мусорную свалку, чтобы найти жесткий диск с 8000 биткоинами

Джеймс Хауэллс из Уэльса готов выкупить свалку в Ньюпорте, чтобы найти жесткий диск, на котором хранится 8000 биткоинов стоимостью свыше $735 миллионов. Об этом сообщает The Guardian .

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История потери

Хауэллс утверждает, что его бывшая супруга случайно выбросила диск на свалку в 2013 году. В тот момент биткоин торговался на уровне $13, но впоследствии его стоимость выросла в 7500 раз.

Борьба за доступ к свалке

Городские власти Ньюпорта уже девять раз отказывали Хауэллсу в проведении раскопок на свалке. В январе 2025 г. суд поддержал решение власти. Однако после объявления о планах закрыть свалку и построить на ее месте солнечную электростанцию, Хауэллс решил выкупить территорию. Сумму сделки он пока не разглашает.

Хауэллс был одним из первых майнеров биткоина. В 2009 году он добыл 8000 BTC, которые сейчас являются одними из самых ценных утраченных активов в мире криптовалют.