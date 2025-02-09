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9 февраля 2025, 16:20 Читати українською

Что происходит на рынке недвижимости в начале 2025 года — исследование

Самым дорогим на первичном и вторичном рынке жилья остается Киев. Об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса недвижимости Dim.ria.

Самым дорогим на первичном и вторичном рынке жилья остается Киев.
Фото: depositphotos

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Первичный рынок

В течение января 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новостройки на 38 секций. Больше объектов сдали в Киевской области — 7, из них 4 — непосредственно в столице.
Таким образом, по состоянию на конец января в Украине 763 завершены новостройки, наивысшая доля завершенных объектов в таких областях:
  • Одесской (54%);
  • Волынской (48%);
  • Днепропетровской (43%);
  • Ровенской (43%).

Средняя стоимость за один квадратный метр в долларе за январь уменьшилась лишь в четырех из проанализированных областей Украины, в остальных областях — выросла на 1−8% или осталась без изменений. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней стоимостью $1351 за м². В январе средняя цена нового жилья в столице не изменилась, а сравнивая год к году подешевела на 5% — $70.

Аналитики отметили значительное оживление интереса к первичному жилью в течение января среди пользователей из всех областей. Самое существенное количество поисковых запросов выросло в следующих областях:

  • Тернопольской;
  • Ивано-Франковский;
  • Волынской;
  • Львовской.

Инфографика: Dim. ria

Вторичный рынок

На рынке продажи вторичного жилья в январе пользователи добавили гораздо больше предложений по сравнению с декабрем. Наибольшее количество новых предложений возросло в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях примерно вдвое. В Киеве и Киевской области численность предложений по продаже возросла ровно в полтора раза.

Инфографика: Dim. ria

В январе 2025 г. цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за январь 2024 года она преимущественно росла. Больше всего в Закарпатской области, на 33% за год.

Самым дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $88 тыс. за однокомнатную квартиру (-3% год к году).

В каких городах самая дорогая средняя стоимость 1-комнатной квартиры

  • Киев — $88 350,
  • Львовская область — $71 830,
  • Закарпатская — $70 380,
  • Винницкая — $54 000,
  • Ивано-Франковская — $52 500,
  • Ровенская — $50 300,
  • Черновицкая — $49 400,
  • Волынская — $48 100,
  • Одесская — $45 900,
  • Житомирская — $45 700.

Где самые дешевые квартиры

  • Херсонская — $15 000;
  • Запорожская — $20 000;
  • Сумская — $21 800.

Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $135 тыс., а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском — $46 тыс.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
xapyga
xapyga
9 февраля 2025, 18:52
#
Летом смотрел в Киеве 28−32 норм можно было купить однушку и не окраины и районы с метро. В Одессе было вообще даром. А в ЗП сейчас даром, 3 шевчик средний этаж 9 этажка новый ремонт 17к просят, скидка точно будет, да это окраины и тут всегда туго шло, но это очень не плохой район был до войны и стоила бы она минимум 32к, на песках почти фул за 20 отдали (правда сразу купили)
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0
KValera
KValera
9 февраля 2025, 19:25
#
С учетом того, что в любой момент в ЗП может прилететь КАБ то покупка квартиры как-то выглядит не очень …
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