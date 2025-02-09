Что происходит на рынке недвижимости в начале 2025 года — исследование

Самым дорогим на первичном и вторичном рынке жилья остается Киев. Об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса недвижимости Dim.ria.

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Первичный рынок

В течение января 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новостройки на 38 секций. Больше объектов сдали в Киевской области — 7, из них 4 — непосредственно в столице.

Таким образом, по состоянию на конец января в Украине 763 завершены новостройки, наивысшая доля завершенных объектов в таких областях:

Одесской (54%);

Волынской (48%);

Днепропетровской (43%);

Ровенской (43%).

Средняя стоимость за один квадратный метр в долларе за январь уменьшилась лишь в четырех из проанализированных областей Украины, в остальных областях — выросла на 1−8% или осталась без изменений. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней стоимостью $1351 за м². В январе средняя цена нового жилья в столице не изменилась, а сравнивая год к году подешевела на 5% — $70.

Аналитики отметили значительное оживление интереса к первичному жилью в течение января среди пользователей из всех областей. Самое существенное количество поисковых запросов выросло в следующих областях:

Тернопольской;

Ивано-Франковский;

Волынской;

Львовской.

Вторичный рынок

На рынке продажи вторичного жилья в январе пользователи добавили гораздо больше предложений по сравнению с декабрем. Наибольшее количество новых предложений возросло в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях примерно вдвое. В Киеве и Киевской области численность предложений по продаже возросла ровно в полтора раза.

В январе 2025 г. цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за январь 2024 года она преимущественно росла. Больше всего в Закарпатской области, на 33% за год.

Самым дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $88 тыс. за однокомнатную квартиру (-3% год к году).

В каких городах самая дорогая средняя стоимость 1-комнатной квартиры

Киев — $88 350,

Львовская область — $71 830,

Закарпатская — $70 380,

Винницкая — $54 000,

Ивано-Франковская — $52 500,

Ровенская — $50 300,

Черновицкая — $49 400,

Волынская — $48 100,

Одесская — $45 900,

Житомирская — $45 700.

Где самые дешевые квартиры

Херсонская — $15 000;

Запорожская — $20 000;

Сумская — $21 800.

Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $135 тыс., а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском — $46 тыс.