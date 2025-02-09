Самым дорогим на первичном и вторичном рынке жилья остается Киев. Об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса недвижимости Dim.ria.
Что происходит на рынке недвижимости в начале 2025 года — исследование
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Первичный рынок
- Одесской (54%);
- Волынской (48%);
- Днепропетровской (43%);
- Ровенской (43%).
Средняя стоимость за один квадратный метр в долларе за январь уменьшилась лишь в четырех из проанализированных областей Украины, в остальных областях — выросла на 1−8% или осталась без изменений. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней стоимостью $1351 за м². В январе средняя цена нового жилья в столице не изменилась, а сравнивая год к году подешевела на 5% — $70.
Аналитики отметили значительное оживление интереса к первичному жилью в течение января среди пользователей из всех областей. Самое существенное количество поисковых запросов выросло в следующих областях:
- Тернопольской;
- Ивано-Франковский;
- Волынской;
- Львовской.
Вторичный рынок
На рынке продажи вторичного жилья в январе пользователи добавили гораздо больше предложений по сравнению с декабрем. Наибольшее количество новых предложений возросло в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях примерно вдвое. В Киеве и Киевской области численность предложений по продаже возросла ровно в полтора раза.
В январе 2025 г. цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за январь 2024 года она преимущественно росла. Больше всего в Закарпатской области, на 33% за год.
Самым дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $88 тыс. за однокомнатную квартиру (-3% год к году).
В каких городах самая дорогая средняя стоимость 1-комнатной квартиры
- Киев — $88 350,
- Львовская область — $71 830,
- Закарпатская — $70 380,
- Винницкая — $54 000,
- Ивано-Франковская — $52 500,
- Ровенская — $50 300,
- Черновицкая — $49 400,
- Волынская — $48 100,
- Одесская — $45 900,
- Житомирская — $45 700.
Где самые дешевые квартиры
- Херсонская — $15 000;
- Запорожская — $20 000;
- Сумская — $21 800.
Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $135 тыс., а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском — $46 тыс.
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