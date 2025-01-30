Что общего между планами США и Украины по бурению новых скважин

США будут бурить больше новых скважин, чтобы нарастить добычу газа и нефти, подчеркивает президент страны Дональд Трамп. Какие сейчас объемы добычи топлива в стране, на сколько ее можно увеличить и что происходит с этим направлением в Украине, в колонке ЭП рассказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко. «Минфин» выбрал главное.

«We'll drill, baby, drill», что в переводе означает «Мы будем бурить, детка, бурить» — подчеркнул новоизбранный Президент в своей инаугурационной речи и неоднократно повторял это во время гонки.

Фразу «Drill, baby, drill» приписывают Майклу Стилу — бывшему вице-губернатору штата Мэриленд, она впервые прозвучала в 2008-м на съезде республиканцев. Стил активно пропагандировал морское бурение, как альтернативу зависимости от иностранной нефти, ведь в то время в США наблюдались высокие цены на топливо из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Эта фраза в исполнении Дональда Трампа имеет еще более амбициозный план. Увеличить и без того рекордно высокую добычу углеводородов и еще больше расширить экспорт американских энергоресурсов по всему миру.

Углеводородов много, но будет еще больше

США прошли долгий путь от импортной зависимости. Если в 2008 году американские компании за год добыли 598 млрд кубометров газа и ежедневно производили 5 млн баррелей сырой нефти и конденсата, то уже в 2023-м показатели достигли 1,12 трлн кубометров и около 13 млн б/д.

В прошлом году, по данным управления энергетической информации США (EIA), добыча сырой нефти установила рекорд — 13,2 млн б/д, и в этом году ожидается еще больше — 13,5 млн б/д. Эти объемы в ближайшее время вряд ли будут побиты любым другим государством в мире, поскольку ни одно не дотягивает до такой производственной мощности.

Но, кажется, и это не предел. Активность в бурении новых газовых и нефтяных скважин позволит Штатам расти в дальнейшем, чтобы еще больше укрепиться на мировой арене.

Путь развития

Пик бурения в США пришелся на 2014 год, когда работало рекордное количество станков и насчитывалось чуть более 1 млн производительных скважин. Это стало закономерным следствием произошедшей в 2008—2014 годах сланцевой революции.

Именно в этот период благодаря технологиям горизонтального бурения и ГРП удалось переосмыслить и модернизировать традиционный подход. Кстати, за последнее десятилетие доля горизонтальных скважин увеличилась с 8% до 21%.

На объемы добычи и количество пробуренных скважин значительное влияние оказали высокие мировые цены и наоборот. Например, в 2015—2016 годах, когда они падали, вместе с ними «падали» и объемы бурения — снизились почти в три раза. Далее последовали своеобразные «качели» баланса спроса и предложения, что усилилось профицитом во время пандемии и энергокризисом.

Учитывая жизненный цикл скважин, где есть периоды расцвета и спада продуктивности, США продолжают пожинать плоды бывалой активности. Текущая добыча и дальше зависит от новых скважин, технологического прогресса, баланса спроса и потребления, а также от стоимости на глобальных рынках. Очевидно, что без дальнейшей активизации бурения, в течение следующих десятилетий производство станет менее результативным.

Сейчас существенным бонусом для добытчиков газа и нефти являются цифровые инновации и искусственный интеллект, в которые вкладывают огромные средства и которые все чаще применяются на промыслах. Так, например, Halliburton внедряет электрические системы для проведения ГРП, что позволяет снижать выбросы СО2 и операционные расходы.

Компания Nabors Industries применяет автоматизированные установки, которые сокращают участие людей и повышают результаты бурения. Chevron использует IoT для мониторинга и управления своими операциями в реальном времени, что делает добычу более эффективной.

Новый энергетический план

Согласно информации EIA, крупнейшими нефтегазодобывающими регионами США являются Техас и Нью-Мексико. Уже в ближайшее время к этому списку может добавиться Аляска. К концу 2022 года доказанные запасы газа здесь составляли 3,45 трлн кубометров из общего объема 19,5 трлн кубометров по всей стране.

Именно Аляска фигурирует в первых указах новоизбранного Президента, упразднившего мораторий на бурение скважин в штате, а также в федеральных водах у восточного и западного побережья США. Речь идет, в частности, о площади размером не менее 6,5 млн га в Арктике, где ранее запрещались буровые работы.

Аляска уже осваивалась добытчиками нефти и газа, пик добычи углеводородов был в 1980-х годах. С того времени объемы производства существенно уменьшились из-за истощения некоторых месторождений и ограничений на разработку новых территорий.

Среди причин были не только экологические риски, о которых часто говорят активисты и подчеркивают угрозы для уникальных экосистем, которые включают среду обитания белых медведей, северных оленей и других видов. Строгие климатические условия, таяние вечной мерзлоты серьезно усложняют добычу, а также строительство и эксплуатацию нефтегазовой инфраструктуры. Вдобавок к этому кардинально противоположные политические взгляды, которые то позволяют, то ограничивают буровые работы в самом северном штате, в зависимости от того, кто приходит к власти.

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Добыча на Аляске высокорискованная, что требует десятилетий работы и миллиардов долларов инвестиций. Поэтому, несмотря на громкие заявления и экономические выгоды, инвесторы остаются осторожными и требуют долгосрочных гарантий, которые были бы неизменными, независимо от политической конъюнктуры.

Американская идея для украинских реалий

Сравнивать Украину и США я не берусь. Но хочу провести некоторые параллели.

Газовая зависимость нашего государства всегда была нашим самым большим вызовом. Два года подряд и впервые за все годы независимости мы проходим отопительный сезон на газе собственной добычи. Условно можем считать это своеобразной отправной точкой.

Хотя старт начался несколько лет назад, когда газодобытчики начали активно бурить новые скважины. Другого варианта, чтобы существенно нарастить производство и умерить природное падение на месторождениях, просто не существует. И американский опыт — прямое тому подтверждение.

В прошлом году в Украине заложено чуть больше 140 новых скважин. Годом ранее — 150, что стало рекордом. Благодаря новым скважинам, добыча газа в стране растет второй год подряд.

Эта тенденция может и должна продолжаться. А для этого бизнес должен стабильно работать, долго планировать и реализовывать задуманное. Любые «штормы» в секторе или кардинальные действия будут только сдерживать прогресс и отбрасывать нас на несколько шагов назад.

Газовая самодостаточность государства — не год-два, а десятилетия, — должна стать нашей национальной идеей. Находящийся глубоко в недрах ресурс нужно активно добывать, чтобы стать более сильными и энергетически устойчивыми. И в этом должны быть заинтересованы все без исключения.