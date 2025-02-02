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2 февраля 2025, 9:34 Читати українською

Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая — СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны. Об этом сообщает The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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По словам Трампа, это решение является ответом на их роль в содействии нелегальной иммиграции и попаданию наркотиков в США.

Начиная со вторника, 4 февраля, американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая.

Сегодня большинство товаров из Канады и Мексики не облагаются пошлинами благодаря торговому соглашению, которое Трамп подписал во время первой каденции. Многие китайские товары уже облагаются пошлинами до 25%, и новые тарифы прибавятся к этим налогам.

В частности, энергетические товары, включая нефть из Канады, будут теперь облагаться 10% пошлиной.

Отмечается, если любая из трех стран ответит собственными торговыми мерами, как они пообещали сделать в субботу, Трамп может в ответ повысить соответствующую тарифную ставку.

«Нация без границ — это вообще не нация. Я больше не позволю размывать наш суверенитет, топтать наши законы, ставить под угрозу наших граждан или пренебрегать нашими границами», — заявил президент США.

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Трамп утверждал, что китайские поставки фентанила (синтетический опиоидный анальгетик) попадают в Соединенные Штаты через Мексику и Канаду, поскольку эти две страны не умеют должным образом охранять свои границы.

Он подверг критике правительство Китая за нарушение своих обещаний сократить производство фентанила и обвинил правящую Коммунистическую партию Китая в том, что она «субсидировала и иным образом стимулировала» компании доставлять фентанил и связанные с ним химические вещества в США.

Трамп также критиковал двух ближайших союзников США за их роль в содействии торговле наркотиками.

Неспособность Канады принять более жесткие меры против операций с фентанилом, по его словам, представляет «чрезвычайную угрозу» для Соединенных Штатов, тогда как правительство Мексики поддерживает связи с наркокартелями.

Напомним

Дональд Трамп подтвердил, что с 1 февраля 2025 года введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, выполнив угрозы, озвученные им несколькими неделями ранее.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство готово отреагировать на все сценарии в случае введения Трампом пошлины на экспорт в США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
2 февраля 2025, 10:43
#
Бойся рабсія, диви який грізний Трумп
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