Мемкоины Трампа начали принимать для оплаты некоторых товаров и услуг: что нового на крипторынке

SEC одобрила комбинированный ETF от Bitwise на базе биткоина и Ethereum

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск фонда Bitwise Bitcoin and Ethereum ETF. Он будет инвестировать как в биткоин, так и в Ethereum, удерживая непосредственно на балансе криптоактивы.

Биржа NYSE Arca подала заявку от Bitwise на регистрацию этого продукта в ноябре 2024 года. Уже в декабре SEC одобрила запуск двух подобных комбинированных фондов — от Hashdex и Franklin Templeton.

Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас отметил, что одобрение от Комиссии было «ожидаемым».

«Даже SEC Генслер одобрил этот продукт. Со всем тем они сделали это за 45 дней при дедлайне в 240 дней. Я хочу интерпретировать это как знак того, что новая SEC будет работать быстрее, но на самом деле я не могу этого знать. Litecoin (Litecoin-ETF, — ред.) на палубе, скоро будет известно больше», — заявил он.

Tether интегрировал USDT в экосистему биткоина

Компания Tether добавила поддержку стейблкоина USDT в экосистему биткоина как на базовом уровне, так и в Lightning Network.

Интеграция стала возможной благодаря протоколу Taproot Assets от Lightning Labs.

Инициатива обеспечивает масштабируемое бесшовное платежное решение с опциями типа микротранзакций, денежных переводов и трансграничных расчетов.

Tether и Lightning Labs продолжат сотрудничество для дальнейшего улучшения экосистемы и поддержки сообщества.

В октябре 2024 года эмитент сообщил, что стейблкоины привлекли 330 млн криптовалютных кошельков и ончейн-аккаунтов.

К началу четвертого квартала насчитывалось 109 млн владельцев USDT, что более чем вдвое превышало показатель биткоина и было близко к значениям Ethereum.

Читайте также: Первая украинская криптобиржа Kuna прекращает свою деятельность

Криптобиржа Kraken вернула услуги стейкинга для клиентов из США

Криптовалютная биржа Kraken возобновила услуги стейкинга для пользователей из США. Компания была вынуждена ограничить доступ к этому функционалу из-за требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает CoinDesk.

Теперь клиенты в 39 штатах могут оформить стейкинг 17 цифровых активов, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) и Cardano (ADA).

Возобновление услуги стало возможным после смягчения регулирования криптовалютного рынка в США. Администрация президента Дональда Трампа дала сигнал к отмене жестких мер, введенных при предыдущем руководстве страны, отмечают эксперты.

Это позволило бирже предложить стейкинг в формате бондового механизма, когда токены блокируются на определенный срок в зависимости от особенностей блокчейна.

Kraken закрыла доступ к стейкингу в марте 2023 года в рамках урегулирования спора по SEC, по которому она выплатила штраф в размере $30 млн.

Регулятор обвинил компанию в предложении незарегистрированных инвестиционных контрактов. Спустя два года бирже удалось вернуться к предоставлению услуги, хотя теперь стэйкинг работает по обновленным правилам, подчеркнули в компании.

Кроме того, Kraken теперь предлагает клиентам из США ограниченную страховку на заблокированные активы из-за стороннего провайдера. Этот шаг направлен на усиление доверия инвесторов и снижение рисков, связанных с хранением цифровых активов.

Мемкоины TRUMP и MELANIA начали принимать для оплаты некоторых товаров и услуг

Несколько сайтов, продающих разную продукцию под брендом президента США Дональда Трампа, начали принимать оплату в мемкоинах OFFICIAL TRUMP (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA). Об этом сообщает The Block.

В частности, оплату в мемкоинах TRUMP и MELANIA принимают следующие ресурсы:

GetTrumpFragrances.com — парфюмерия;

GetTrumpSneakers.com — кроссовки;

GetTrumpWatches.com — наручные часы.

В последнем случае, как отметили в издании, покупателям по-прежнему доступна оплата только в фиате и биткоинах. Однако в сообществе указали обратное. Не исключено, что нововведение пока доступно не всем.

Также об интеграции TRUMP заявила платформа Travala, позволяющая бронировать авиабилеты и отели, используя для оплаты криптоактивы.

На сайтах Трампа оплата в криптоактивах производится посредством интеграции сервиса Solana Pay. Помимо TRUMP и MELANIA, он позволяет вести взаиморасчеты и в некоторых других токенах.

Эти ресурсы работают по лицензии компании CIC Ventures. Она со своей стороны связана с фирмой CIC Digital, которая и стоит за разработкой токена TRUMP.