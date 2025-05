Против Coinbase подали два иска, FTX проведет второй раунд выплат: что нового

Против Coinbase подали два иска на фоне утечки данных

Американская криптовалютная биржа Coinbase столкнулась с двумя коллективными исками на фоне заявления об утечке данных пользователей. Компанию обвиняют в халатности и сокрытии информации от клиентов. Об этом сообщает Incrypted.

Первый иск подан в Окружной суд США в Северном округе Калифорнии. Сторону пострадавших представляет компания GB Law Group. Истцы обвиняют компанию в том, что она не смогла обеспечить защиту данных пользователей и не проинформировала их сразу.

«В то время как ответчик утверждает, что обнаружил утечку данных еще 11 мая 2025 года, представитель истца и члены группы не знали о нем, пока не узнали об этом из СМИ 15 мая 2025 года», — говорится в иске.

Второй был подан в Окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка. В этом случае компанию обвиняют в халатности.

«По имеющейся информации и убеждению, Coinbase не смогла внедрить практику и систему для снижения рисков, связанных с нерадивыми (если не безрассудными) ИТ-практиками. В результате этих неудач истцы и члены группы столкнулись с целым рядом негативных последствий, сопровождающих утечки данных такого масштаба и серьезности», — говорится в иске.

Оба иска предполагают возмещение ущерба.

Криптобиржа FTX проведет второй раунд выплат с 30 мая

Криптовалютная биржа FTX объявила о том, что следующий раунд выплат компенсаций кредиторам стартует 30 мая 2025 года. Компания распределит более $5 млрд.

Во второй раунд выплат подпадают четыре группы кредиторов. Они получат от 54% до 102% стоимости их депозитов в зависимости от категории принадлежности.

Биржа станет распределять компенсации 30 мая 2025 года. Процесс может занять от одного до трех рабочих дней. Как и в прошлый раз, процедура будет протекать через двух поставщиков услуг — BitGo и Kraken.

Cенатор США подал предложение о принятии законопроекта о стейблкоинах — FOX

Сенатор США от штата Южная Дакота и лидер большинства в Сенате Джон Тун подал предложение о принятии законопроекта о стейблкоинах. Об этом сообщает журналистка Fox Business Элеонор Терретт.

По ее словам, слушания по «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS) назначили на вечер 19 мая 2025 года.

В Bloomberg отметили, что республиканцы и демократы пытаются оперативно возобновить работу над законопроектом по стейблкоинам. Сенатор-республиканец Билл Гагерти заявил, что межпартийная работа над документом продолжается.

Он надеется, что демократы поддержат законопроект до перерыва в День памяти (26 мая), ведь вскоре Сенат перейдет к обсуждению республиканского пакета налоговых и бюджетных реформ, говорится в сообщении.

Разработчику Tornado Cash предъявят обвинения в США

Министерство юстиции США планирует предъявить уголовные обвинения против соучредителя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма. Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на представителя ведомства.

Федеральные прокуроры утверждают, что Шторм принимал участие в сговоре с целью отмывания средств, обхода санкций США и ведения нелегального денежного бизнеса через Tornado Cash.

Судебное разбирательство начнется менее чем через два месяца. По последним документам, обвинение по поводу нарушения правил денежных переводов было частично снято — прокуратура признала, что эти пункты не соответствуют федеральным нормам.

Дело Шторма рассматривают, несмотря на недавнее внутреннее указание Минюста изменить подход к криптомиксерам: теперь в фокусе — только те, кто использует инструменты для преступлений, а не сами платформы.

Tornado Cash оказался под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в августе 2022 года за роль в отмывании более $7 млрд. В частности, сервис использовала северокорейская группа Lazarus.

Другого соучредителя Tornado Cash — Алексея Перцева — в 2022 году приговорили к более чем 5 годам тюрьмы за отмывание $1,2 млрд. В феврале 2025 года он был отпущен под электронный надзор к рассмотрению апелляции.