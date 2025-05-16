Деньги за поврежденное жилье: в Киеве стартует новая программа выплат

Киевский городской совет утвердил новые меры социальной поддержки столичных жителей. Кроме 10 000 грн разовой помощи горожанам, дома которых пострадали от вражеских атак, Киев будет дополнительно предоставлять средства тем, кто будет нуждаться во временной аренде жилья на время восстановления поврежденного. Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно принятым изменениям в городскую целевой программу «Забота. Навстречу киевлянам» на 2025−2027 годы предусмотрены следующие виды помощи:

выплата одноразовой адресной материальной помощи в размере 40 000 грн для киевлян, нуждающихся в срочном временном отселении из-за повреждения или разрушения жилья;

выплата ежемесячной адресной материальной помощи в размере 20 000 грн (на срок до 12 месяцев) для киевлян, вынужденных временно отселиться из-за невозможности длительного проживания в поврежденном или разрушенном доме.

Ежемесячное пособие будет предоставляться сроком до 12 месяцев до восстановления жилья за счет городского бюджета или получения государственного сертификата «єВідновлення».

Как получить средства

Для получения средств обращаться с заявлениями в Департамент социальной и ветеранской политики не нужно — списки предоставят районные в Киеве государственные администрации.

«Выплаты начнутся после утверждения соответствующего порядка, о чем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина привлечет от Всемирного банка $84 млн в рамках проекта HOPE на компенсации за поврежденное жилье.