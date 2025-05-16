К закрытию межбанка курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Стоимость евро упала на 1 копейку в покупке.
Курс валют на вечер 16 апреля: доллар немного вырос на межбанке
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Открытие 16 апреля
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Закрытие 16 апреля
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Изменения
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41,47/41,50
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41,51/41,55
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4 /5
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46,50/46,52
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46,49/46,52
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1 /0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,74 грн., Евро покупают за 46,20 грн, а продают за 46,83 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,50, евро — 46,60−46,75 грн.
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Источник: Минфин
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