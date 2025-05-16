Bitget Wallet преодолел отметку в 80 миллионов пользователей на фоне растущего спроса на самокастодиальные кошельки

Bitget Wallet, ведущий некастодиальный крипто кошелёк, преодолел рубеж в 80 миллионов пользователей по всему миру, отметив этим важную веху на седьмом году своей деятельности. Резкий рост числа пользователей отражает глобальный сдвиг в сторону самокастодиальных решений на фоне растущего спроса на мобильные и многофункциональные криптокошельки. По мере ускорения ончейн-активности кошельки становятся центральными платформами в развивающейся Web3-инфраструктуре благодаря распространению стейблкоинов, токенизации реальных активов и смягчению регулирования.

С момента основания в 2018 году Bitget Wallet интегрировался с тысячами dApp-приложений и сетей, обработал более 250 миллионов транзакций и обеспечил совокупный объем операций свыше 12 миллиардов долларов. Кошелек эволюционировал от простого инструмента до полноценного центра для всех ончейн-операций — от трейдинга и заработка до оплаты повседневных товаров и услуг в криптовалюте.

«Наша цель всегда заключалась в том, чтобы сделать криптовалюту практичной и доступной для всех», — отметил Альвин Кан, операционный директор Bitget Wallet. «Мы создаем простой и удобный продукт, который помогает пользователям участвовать в Web3 на своих условиях — от поиска новых токенов до реальных оплат.»

Принятие кошелька стимулируется сочетанием факторов: ориентацией на мобильные устройства, стремлением к контролю над своими активами и волатильностью рынка, заставляющей пользователей стремиться к большей автономии. Интегрированный подход Bitget Wallet — объединение трейдинга, управления активами и платежей — оказался особенно привлекательным для розничных пользователей, сталкивающихся с фрагментированной инфраструктурой. Рост за последний год также подкреплен всплеском ончейн-торговой активности, запуском новых платежных функций и глобальными стимулирующими кампаниями. Серия продуктовых обновлений позволила пользователям оперативно реагировать на рыночные возможности, а упрощенные интерфейсы привлекли новых пользователей как на развивающихся, так и на зрелых рынках.

Последние обновления еще больше укрепили позиции Bitget Wallet как основного шлюза для вовлечения в ончейн-экосистему. Запуск Super DEX — агрегатора нового поколения, охватывающего более 130 блокчейнов, — улучшил исполнение сделок за счет глубокой ликвидности. Bitget Wallet Alpha стал мобильной панелью управления с сигналами по токенам в реальном времени и возможностью раннего входа в сделки, помогая оперативно реагировать на тренды. В сфере платежей запуск функций Shop with Crypto и интеграции PayFi позволяет пользователям тратить активы прямо из кошелька, сокращая разрыв между ончейн-стоимостью и повседневным использованием. В условиях растущей активности кошелек также внедрил улучшенные меры безопасности, включая защиту от MEV по умолчанию и инструменты обнаружения EIP-7702, чтобы обеспечить безопасное взаимодействие на масштабах.

В свой седьмой год Bitget Wallet отмечает достижение новой планки глобальной кампанией, подчеркивающей эволюцию продукта в более интуитивно понятную и популярную платформу для самокастодиального хранения. Компания проведет встречи с сообществом в ключевых регионах, организует онлайн-сессии с руководством и выпустит отчет об итогах года для укрепления взаимодействия с пользователями и расширения глобального присутствия.

Дополнительная информация — на блоге Bitget Wallet.