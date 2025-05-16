Курс валют на 16 мая: доллар и евро в банках подешевели

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке вырос на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,74 грн. Евро покупают за 46,17 грн, а продают за 46,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 46,55−46,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,47−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,50−46,52 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты