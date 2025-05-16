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16 мая 2025, 12:31 Читати українською

Собирай крипту вместе с друзьями: три месяца наград от OKX уже стартовали

OKX, ведущая криптобиржа и глобальный игрок в сфере ончейн-технологий, объявила старт масштабной реферальной кампании 14 мая. В течение следующих 3 месяцев, пользователи могут получать неограниченные вознаграждения за приглашение друзей на OKX, а новые рефералы могут получить до 100 USDT. Кроме того, все участники кампании получат шанс разделить между собой призовой пул в размере 1 BTC.

OKX, ведущая криптобиржа и глобальный игрок в сфере ончейн-технологий, объявила старт масштабной реферальной кампании 14 мая.

«Реферальный сезон» уже начался и продлится до 14 августа! Участники кампании могут получить неограниченное количество торговых бонусов за приглашенных друзей (до полного распределения призового пула), а новые пользователи — вознаграждения до 100 USDT. Кроме того, каждый, кто выполнит условия кампании, будет автоматически участвовать в распределении главного приза — 1 BTC, который будет разделен поровну между всеми квалифицированными участниками.

Как это работает:

  • Щелкните «Присоединиться» на странице кампании .

  • Отправьте реферальную ссылку или код своим друзьям с приглашением зарегистрироваться на ОКХ.

  • Каждый приглашенный вами друг получит до 100 USDT после успешного выполнения всех условий, а вы — 10 USDT в виде торгового бонуса. Количество приглашений не ограничено — чем больше друзей, тем больше бонусов.

  • Все квалифицированные приглашающие и приглашенные поровну разделят 1 BTC.

Для получения до 100 USDT каждый приглашенный пользователь имеет:

  • внести депозит от 50 USDT

  • заключить сделку на сумму от 50 USDT

  • выполнить эти условия в течение 14 дней после регистрации.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

О OKX

OKX — одна из ведущих глобальных криптобирж, которой доверяют более 60 миллионов пользователей по всему миру. Биржа известна как один из самых быстрых и надежных криптосервисов в мире.

OKX является официальным партнером топовых спортивных брендов, включая чемпиона Английской Премьер-лиги Manchester City FC, команды McLaren Formula 1 и олимпийского спортсмена Скотти Джеймса. Компания стремится усовершенствовать опыт болельщиков, открывая новые возможности для привлечения.


Узнайте больше о OKX, загрузив наше приложение или посетив сайт okx.com.

Источник: Минфин
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