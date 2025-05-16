Слежка за китами: за два дня из ADA было выведено 4 млн$ и вложено в этот быстро растущий токен

Произошло необычное финансовое событие: крупный инвестор вывел 4 миллиона долларов из ADA Cardano и вложил их в быстро растущий токен всего за два дня. Этот значительный шаг привлек внимание наблюдателей рынка и вызвал интерес к его последствиям. В статье подробно рассматривается, что это может означать для будущего рынка.

Спрос на $XYZ растет, а его капитализация приближается к отметке в 15 миллионов долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна подняться до 0,005 доллара. Окончательная цена предпродажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 13 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники — не просто зрители, они получают вознаграждение за свою преданность в виде токенов XYZ, раздаваемых в рамках аирдропа. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для чемпионской гонки. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Аирдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) недавно пережил значительные изменения цен. За последнюю неделю цена выросла на 15,18%, а за последний месяц — на 21,89%. Это указывает на сильный краткосрочный рост. За шесть месяцев изменение цены составило 9,32%, что свидетельствует о стабильной долгосрочной динамике.

В настоящее время ADA торгуется в диапазоне от 0,68 до 0,89 доллара, ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,97 доллара. Прорыв этого уровня может привести к следующему сопротивлению на отметке 1,17 доллара, что означает потенциальный рост примерно на 31% от текущей цены. Ближайшая поддержка находится на отметке 0,56 доллара; если цена опустится ниже этого уровня, она может протестировать вторую поддержку на отметке 0,36 доллара.

Технические индикаторы указывают на возможные будущие движения. 10-дневная простая скользящая средняя составляет 0,79 доллара, что близко к 100-дневной средней в 0,81 доллара, что свидетельствует о стабильном ценообразовании. RSI составляет 32,77, приближаясь к зоне перепроданности, что может сигнализировать о предстоящем росте цен. Низкое значение стохастика в 6,73 также указывает на перепроданность актива. Хотя уровень MACD отрицательный (-0,0078), недавние восходящие тенденции могут обратить вспять эту медвежью динамику.

Заключение

Значительное перемещение средств из ADA в XYZ свидетельствует о растущем интересе рынка к инновационным токенам, таким как XYZ, особенно в условиях продолжающегося бычьего рынка.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse