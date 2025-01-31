Продавцов iPhone взяли в оборот: сможет ли государство поломать «серые» схемы

В Украине намечаются новые массовые проверки продавцов электроники. Почему за них взялись силовики и как это может повлиять на цены гаджетов, разбирался «Минфин».

«Минфин» уже писал о том, что парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике утвердил комплекс мер по детенизации рынка электроники. По словам главы комитета Даниила Гетманцева, это сделано «в помощь Бюро экономической безопасности и Государственной налоговой службе». Под прицелом контролеров прежде всего окажутся «серые» iPhone, которых на рынке все еще достаточно много. Но речь идет и о другой электронике и бытовой технике.

Это далеко не первая попытка властей навести порядок в этом сегменте. К примеру, в сентябре БЭБ проводила обыски в сети «Ябко» по подозрению в уклонении от налогообложения. Сейчас «Ябко» спокойно работает, в чем нас заверил продавец Ярослав, утверждающий, что «можно делать заказы».

Кто и почему под прицелом

23 января профильный комитет ВР утвердил решение по детенизации рынка электроники. В его основу легли материалы, полученные депутатами еще в начале октября прошлого года на заседании с участием представителей налоговой и таможенной служб, Бюро экономической безопасности, Нацполиции и др.

В решении указано, что официальная выручка и уплата НДС выросли: за 9 месяцев 2024 года — плюс 700 млн, или 85%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако доля «тени» на рынке бытовой техники и электроники все еще остается высокой.

Размер этой доли озвучен не был, но депутаты заверяют, что потери бюджета от налоговых минимизаций на профильном рынке «достигают десятков миллиардов гривен в год». То есть, чтобы успехи по борьбе с тенью стали заметными, нужно, чтобы поступления от налогов выросли в разы.

В профильном комитете перечислили основные схемы, работающие на теневом рынке электроники и техники. Это в первую очередь ввоз товара без уплаты таможенных платежей и сборов, и последующая продажа через сети физлиц-предпринимателей за наличные или криптовалюту. Такие продажи не отображаются в учетных документах, на них не выдаются чеки, следовательно, и налогов с таких операций никто не платит.

Чаще всего по таких схемам реализуют дорогие малогабаритные товары, к примеру, смартфоны, ноутбуки, часы, наушники. Но под «серые» продажи уходит и бытовая техника премиальных марок.

В комитете ВР приводят такие примеры: еще до начала официальной продажи новых iPhone 16, некоторые сети («Ябко», Yabluka, ТехноЕж) начали реализацию гаджетов, которые, скорее всего, были завезены на территорию Украины нелегально. Особенностью покупки такой техники была возможность оплаты криптовалютой USDT и отсутствие чека.

В решении по детенизации рынка электроники и бытовой техники есть несколько «рекомендаций»:

Бюро экономической безопасности (БЭБ) должно обеспечить отработку субъектов хозяйствования, информацию по которым передали налоговики; Налоговой и БЭБ поручено проверить торговые сети электроники, которые продают товар через подконтрольных ФОП; Государственной налоговой службе к 15 февраля предстоит подготовить план проведения проверок компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей бытовыми электротоварами, с учетом их рисковости; Также налоговая продолжит проведение фактических проверок, включая объекты или точки продаж, в том числе с использованием такого инструмента, как хронометраж в отношении к высокорисковым субъектам.

Удастся ли сломать схемы

Глава профильного комитета BP Даниил Гетманцев описал «Минфину» ситуацию на рынке электроники и бытовой техники как «биполярную».

"Часть рынка работает, соблюдая правила, а, соответственно, через единое юридическое лицо, осуществляя официальный импорт и производя все операции по продаже электроники через кассовые аппараты. Стимулирование соблюдения этих правил правоохранительными и контролирующими органами позволило увеличить выручку через РРО/ПРРО год к году на более чем 26%.

Конечно, это нашло свое отражение и в налоговой эффективности по НДС (соотношение общего объема поставки к размеру уплаченного налога — ред.). В 2024 году она выросла в два раза — до 2,29%, по сравнению с 2021 годом (1,14 %).

С другой стороны, есть группа плательщиков, все еще не желающих в полной мере выполнять требования закона. Начиная от схем, используемых при ввозе товара (и здесь очень большие вопросы к таможне, которая с широко закрытыми глазами останавливает 2 айфона из «импортируемых» сотни тысяч без копейки налогов), и заканчивая схемами по реализации продукции посредством использования фиктивной сети ФОП и, конечно, без РРО", — пояснил он.

Поэтому, по мнению Гетманцева, очень важно продолжить системный контроль за отраслью, в том числе проведение хронометражных проверок и установление схем легализации доходов. Это заложено и в решении комитета.

«Например, одно из направлений отработки — определение связанности сети ФОП с торговой маркой. Налоговая, проведя соответствующие расследования, нашла признаки уклонения от уплаты налогов по крупнейшим сетям на общую сумму 252 млн грн. Одна из таких сетей использовала более 100 ФОПов. Сегодня с материалами работает БЭБ. Я уверен, что к таким плательщикам должны быть очень жесткие меры влияния со стороны правоохранительных органов, должны быть подозрения конечным бенефициарам схем, которые не только искажают экономическую конкуренцию на рынке, но и воруют у государства и каждого его защитника», —говорит Даниил Гетманцев.

Продавцы техники, с которыми пообщался «Минфин», по-разному оценивают анонсированные проверки.

Руководитель департамента коммуникаций сети «Алло» Юлия Кушниренко говорит, что ее компания поддерживает детенизацию рынка техники.

«Ведь это будет стимулировать официальных продавцов и пойдет на пользу пользователям. Официальные продажи техники имеют преимущества и для государства в виде налогов, и для покупателя — из-за гарантии производителя и сервисного обслуживания», — пояснила Кушниренко.

Те, кто не поддерживают новую волну тотальных проверок, предпочитают не говорить об этом вслух.

«Вы же понимаете, что проверка, даже если никаких серьезных нарушений нет, — это большой стресс для всей компании. Тем более, если налоговой и БЭБ изначально поставлена задача «отрабатывать». Думаю, будут цепляться к каждой мелочи, чтобы в итоге найти «зраду» и доначислить налоги.

Даже если не придется «решать» (а там речь идет о десятках и даже сотнях тысяч долларов), нужно будет тратить время и деньги на дополнительных бухгалтеров, адвокатов и др. То есть, судя по всему, будет весело. Хуже всего, что придут в первую очередь в большие легальные магазины. Ведь вылавливать «серые» смартфоны по многочисленным интернет-площадкам намного сложнее. То есть они, как и ранее, будут торговать без чеков и без налогов", — говорит топ-менеджер одной из крупных сетей электроники «не для прессы».

Крупные продавцы обращают внимание на тот факт, что проводившиеся уже «маски-шоу» особого эффекта на теневой рынок техники не оказали: не было ни громких разоблачений, ни доведенных до суда дел об уклонении от уплаты налогов, ни, тем более, вынесенных по таких делам обвинительных приговоров. И главное — работают практически все площадки, которые годами продают «серый» товар.

На вопрос «Минфина» владельцу Rozetka Владиславу Чечеткину, заметил ли он, по итогам предыдущих рейдов и проверок, что на рынке стало меньше «серых» продавцов техники, он ответил, что «их так много, что сложно посчитать».

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что украинский рынок электроники и бытовой техники — это в основном нелегальный товар, то есть «тень», а «белая» часть совсем незначительная — речь идет всего о нескольких процентах.

«Есть прирост по налогообложению, и в процентах он достаточно высокий (85% — ред.). Но, по сравнению с миллиардными оборотами этого рынка, „лишние“ 700 млн налогов — капля в море», — уточняет он.

Пендзин уверяет, что «серыми» продажами «грешат» не только мелкие продавцы.

«Понятно, что большая часть „серого“ товара расходится по интернет-площадкам. Но не только. Некоторые магазины завозят для торгового зала легальный товар, а на продажу со склада подвозят уже совсем другую технику. Поэтому, если хорошо посчитать и сверить документы, то может оказаться, что по бумагам там намного меньше товара, чем реально есть на складах», — поясняет Пендзин.

Но, чтобы продавать нелегальный товар, его сначала нужно как-то завезти в страну. То есть борьбу со схемами нужно начинать с таможни. Все предыдущие попытки властей пресечь поставки контрабанды особых успехов не имели.

«На деле все нередко заканчивается переделом теневых потоков, а не их остановкой. Поэтому лично я не верю, что и в этот раз усиленные проверки продавцов дадут большой эффект», — говорит Пендзин. По его мнению, «серые» схемы процветают на рынке электроники и бытовой техники не просто так.

«Там самая высокая маржа, так как товар достаточно дорогой и неуплата НДС и других сборов позволяет продавцам хорошо зарабатывать», — добавил Пендзин.

Впрочем, на пресечение схем по продаже «серой» техники хотя бы частично должны сработать и другие меры, в частности, ограничение карточных переводов и их отслеживание для физлиц-предпринимателей, налоги на посылки. Законопроект на эту тему уже зарегистрирован в Раде, и, если его примут, то возить товар под видом частных посылок, как это сейчас делают мелкие службы доставки, будет сложно.

Как борьба с «тенью» отразится на ценах

По мере детенизации рынка, если государству это удастся хотя бы частично, и электроника, и бытовая техника в Украине станут дорожать. «Товар может подорожать на 20−30%, возможно, переписывание ценников будет растянуто во времени, но оно точно произойдет», — уверен Пендзин.

По данным hotline, iPhone 16 с памятью 128 GB у разных продавцов стоит от 29 256 до 50 499 гривен, то есть разница в стоимости очень большая. Не исключено, что самые дешевые предложения могут обеспечиваться теми самыми «серыми» схемами, которые власти хотят поломать. При этом средний ценник на смартфон этой модели сейчас — около 39,4 тыс. грн, или порядка 940 евро по текущему курсу.

Для сравнения: в Германии такой же смартфон стоит 1 052 доллара, в Испании — 1 064 доллара и т. д.

То есть за счет большого сегмента дешевых смартфонов средний ценник в Украине ниже, чем в Европе.

«И это при том, что маржа многих наших продавцов выше, чем у европейских коллег», — уточняет Олег Пендзин.

Если завозить товар без «экономии» на налогах станет сложно, то ценник на тот же iPhone 16 будет двигаться в сторону самой высокой цены. На сегодня это свыше 50 тыс. грн, что дороже, чем в Европе. Это вполне логично, поскольку включает затраты на дорогую логистику.

Немало моделей бытовой техники в Украине уже сейчас дороже, чем в Европе. Если ценники на нее еще подскочат, разница в стоимости еще больше вырастет. Тем более, что продавцы ставят ценники «с запасом», учитывая возможность роста валютного курса и тот факт, что оборачиваемость такого товара достаточно длинная.

«Другой вопрос — что будет с продажами по таким ценам. Ведь зарплата среднестатистического украинца намного ниже, чем в Европе», — говорит Пендзин.

Не исключено, что для того, чтобы избежать обвала продаж, продавцы станут повышать ценники понемногу, уменьшая свою маржу.

Но при этом на рынке все равно будет оставаться высоким спрос на «серую» технику, даже если при ее продаже вам не дают чек. Поэтому многие торговцы будут всеми силами пытаться сохранить схемы поставки нелегального товара, а на «отбеливание» рынка, даже если государство бросит на это максимум ресурсов (что на данный момент вовсе не гарантированно), уйдут годы.