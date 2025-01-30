НБУ: Для передачи акций PINbank «Укрпочте» требуется разрешение регулятора

Создание почтового банка путем передачи государственной «Укрпочте» контрольного пакета акций PINbank потребует получения разрешения от Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос ЭП .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят в НБУ

«Согласно закону «О банках и банковской деятельности» приобретение существенного участия юридическим или физическим лицом в банке предусматривает соблюдение лицензионных процедур, введенных Национальным банком.

В частности, необходимо сообщить о таких намерениях этот банк и НБУ с одновременным представлением полного пакета документов, определенных законом «О банках» и нормативно-правовыми актами НБУ, для согласования существенного участия", — отметили в Нацбанке.

В то же время, там сообщили, что передача акций PINbank от Фонда госимущества в Министерство развития общин и территорий разрешения или отдельного согласования от регулятора не нуждалась.

Читайте также: Укрпочта наконец-то получила свой банк: зачем ей это

Кроме этого в Нацбанке отметили, что любое увеличение доли государства в банковском секторе потребует согласования регулятором.

«Согласно требованиям совместной с МВФ программы и в соответствии с положениями Меморандума об экономической и финансовой политике, любой будущий переход права собственности на банк, в том числе после национализации во время военного положения, должен происходить только с учетом закона „О банках“ и после официального уведомления, рассмотрения и одобрения этого процесса Национальным банком», — говорится в ответе НБУ.

Также в Нацбанке напомнили, что в сентябре 2024 года там инициировали создание нового типа финансовых учреждений — банков финансовой инклюзии (БФИ). Такими учреждениями могли стать большие ритейл-сети или почтовые операторы, однако для этого им необходимо было получить специальную ограниченную банковскую лицензию.

Читайте также: Правительство передало PINbank Минразвития для создания почтового банка

Законопроект о введении банков финансовой инклюзии не набрал достаточного количества голосов в парламенте, однако в НБУ надеются, что депутаты еще вернутся к этой идее в будущем.

Напомним

Как сообщал «Минфин», Кабмин принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества Министерству развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана создания почтового банка на базе PINbank.