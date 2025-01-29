Норвегия может стать первой страной, которая полностью перейдет на электромобили

Норвегия может стать первой страной в мире, которая фактически вычеркнет бензиновые и дизельные автомобили из своего рынка новых автомобилей и перейдет на электрокары. Об этом сообщает CNBC.

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Несмотря на огромные запасы нефти и газа, скандинавская страна давно признана мировым лидером в сфере устойчивого транспорта. Продажи электромобилей (EV) выросли с менее чем 1% от общего объема продаж авто в 2010 году до впечатляющих 88,9% в прошлом году — и эта тенденция не демонстрирует никаких признаков замедления.

Данные, опубликованные Управлением общественных дорог Норвегии, отвечающим за национальную сеть дорог страны, показали, что на электромобили приходится более 96% новых автомобилей, проданных за первые несколько недель 2025 года.

Таким образом, Норвегия приближается к тому, чтобы перейти на полностью электрическую систему — реализуя необязательную цель, которую впервые поставили законодатели еще в 2017 году.

Кристина Бу, генеральный секретарь Норвежской ассоциации электромобилей (NEVA), представляющая владельцев электромобилей в стране, ожидает, что Норвегия достигнет этой цели.

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«Новая норма»

Заместитель министра транспорта Норвегии Сесилия Книб Кроглунд заявила, что долгосрочная и последовательная политика, направленная на поддержку внедрения электромобилей, а не запрет использования авто с двигателем внутреннего сгорания, играла ключевую роль в переходном периоде страны.

Для сравнения, Европейский Союз принял законодательство о фактическом запрещении продажи новых автомобилей с выбросами углекислого газа с 2035 года, тогда как Великобритания заявила, что запретит продажу новых автомобилей, работающих исключительно от двигателей внутреннего сгорания, до 2030 года.

Правительство также вложило значительные средства в общественную инфраструктуру для зарядки электрокаров, и многие норвежские домохозяйства могут заряжать свои автомобили дома.

Кроглунд назвала эти изменения «новой нормой» для страны с населением 5,5 млн.

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Стимулы для перехода на электрокары

В Норвегии электромобили не облагаются НДС, получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также имеют доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта.

«Транспорт является значительной частью ответа на климатические решения. Следовательно, нам нужно убедиться, что определенный успех, которого мы добились с автомобилями, может быть использован для других сфер транспортного сектора», — сказала Кроглунд.

Она добавила, что Норвегия планирует полностью перейти на электрические городские автобусы в 2025 году, а к концу десятилетия перевести 75% тяжелых грузовых транспортных средств на возобновляемые источники энергии.

Несмотря на то, что продажи новых автомобилей в Норвегии почти на 100% — это электрокары, на дорогах все еще много транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Отмечается, что сейчас в стране 28% автомобилей полностью электрическими, хотя в столице Осло этот показатель превышает 40%.

Считается, что отсутствие лобби автопроизводителей в Норвегии повлияло на развитие электромобилей в стране на протяжении многих лет.

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