Норвегия может стать первой страной в мире, которая фактически вычеркнет бензиновые и дизельные автомобили из своего рынка новых автомобилей и перейдет на электрокары. Об этом сообщает CNBC.
Норвегия может стать первой страной, которая полностью перейдет на электромобили
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Несмотря на огромные запасы нефти и газа, скандинавская страна давно признана мировым лидером в сфере устойчивого транспорта. Продажи электромобилей (EV) выросли с менее чем 1% от общего объема продаж авто в 2010 году до впечатляющих 88,9% в прошлом году — и эта тенденция не демонстрирует никаких признаков замедления.
Данные, опубликованные Управлением общественных дорог Норвегии, отвечающим за национальную сеть дорог страны, показали, что на электромобили приходится более 96% новых автомобилей, проданных за первые несколько недель 2025 года.
Таким образом, Норвегия приближается к тому, чтобы перейти на полностью электрическую систему — реализуя необязательную цель, которую впервые поставили законодатели еще в 2017 году.
Кристина Бу, генеральный секретарь Норвежской ассоциации электромобилей (NEVA), представляющая владельцев электромобилей в стране, ожидает, что Норвегия достигнет этой цели.
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«Новая норма»
Заместитель министра транспорта Норвегии Сесилия Книб Кроглунд заявила, что долгосрочная и последовательная политика, направленная на поддержку внедрения электромобилей, а не запрет использования авто с двигателем внутреннего сгорания, играла ключевую роль в переходном периоде страны.
Для сравнения, Европейский Союз принял законодательство о фактическом запрещении продажи новых автомобилей с выбросами углекислого газа с 2035 года, тогда как Великобритания заявила, что запретит продажу новых автомобилей, работающих исключительно от двигателей внутреннего сгорания, до 2030 года.
Правительство также вложило значительные средства в общественную инфраструктуру для зарядки электрокаров, и многие норвежские домохозяйства могут заряжать свои автомобили дома.
Кроглунд назвала эти изменения «новой нормой» для страны с населением 5,5 млн.
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Стимулы для перехода на электрокары
В Норвегии электромобили не облагаются НДС, получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также имеют доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта.
«Транспорт является значительной частью ответа на климатические решения. Следовательно, нам нужно убедиться, что определенный успех, которого мы добились с автомобилями, может быть использован для других сфер транспортного сектора», — сказала Кроглунд.
Она добавила, что Норвегия планирует полностью перейти на электрические городские автобусы в 2025 году, а к концу десятилетия перевести 75% тяжелых грузовых транспортных средств на возобновляемые источники энергии.
Несмотря на то, что продажи новых автомобилей в Норвегии почти на 100% — это электрокары, на дорогах все еще много транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.
Отмечается, что сейчас в стране 28% автомобилей полностью электрическими, хотя в столице Осло этот показатель превышает 40%.
Считается, что отсутствие лобби автопроизводителей в Норвегии повлияло на развитие электромобилей в стране на протяжении многих лет.
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Комментарии - 3
Там нет необходимости иметь авто в городах, разве что в мелких селах.
То есть там по определению меньше авто.
А вот нам тяжелее будет, у нас хреновый общественный транспорт везде
В Україні 237/1000 станом на 2021 рік і 90+ місце.
Тому наш «хреновий» громадський транспорт розвинений у рази краще, повірте, бо 75% населення не має власних авто.
А «ключове» полягає у тому, що там зарплати у 10 разів вище ніж в Україні, тому і купувати догорі електромобілі далеко не так «дорого» як нам