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29 января 2025, 14:55 Читати українською

Норвегия может стать первой страной, которая полностью перейдет на электромобили

Норвегия может стать первой страной в мире, которая фактически вычеркнет бензиновые и дизельные автомобили из своего рынка новых автомобилей и перейдет на электрокары. Об этом сообщает CNBC.

Норвегия может стать первой страной в мире, которая фактически вычеркнет бензиновые и дизельные автомобили из своего рынка новых автомобилей и перейдет на электрокары.
Фото: pixabay.com

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Несмотря на огромные запасы нефти и газа, скандинавская страна давно признана мировым лидером в сфере устойчивого транспорта. Продажи электромобилей (EV) выросли с менее чем 1% от общего объема продаж авто в 2010 году до впечатляющих 88,9% в прошлом году — и эта тенденция не демонстрирует никаких признаков замедления.

Данные, опубликованные Управлением общественных дорог Норвегии, отвечающим за национальную сеть дорог страны, показали, что на электромобили приходится более 96% новых автомобилей, проданных за первые несколько недель 2025 года.

Таким образом, Норвегия приближается к тому, чтобы перейти на полностью электрическую систему — реализуя необязательную цель, которую впервые поставили законодатели еще в 2017 году.

Кристина Бу, генеральный секретарь Норвежской ассоциации электромобилей (NEVA), представляющая владельцев электромобилей в стране, ожидает, что Норвегия достигнет этой цели.

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«Новая норма»

Заместитель министра транспорта Норвегии Сесилия Книб Кроглунд заявила, что долгосрочная и последовательная политика, направленная на поддержку внедрения электромобилей, а не запрет использования авто с двигателем внутреннего сгорания, играла ключевую роль в переходном периоде страны.

Для сравнения, Европейский Союз принял законодательство о фактическом запрещении продажи новых автомобилей с выбросами углекислого газа с 2035 года, тогда как Великобритания заявила, что запретит продажу новых автомобилей, работающих исключительно от двигателей внутреннего сгорания, до 2030 года.

Правительство также вложило значительные средства в общественную инфраструктуру для зарядки электрокаров, и многие норвежские домохозяйства могут заряжать свои автомобили дома.

Кроглунд назвала эти изменения «новой нормой» для страны с населением 5,5 млн.

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Стимулы для перехода на электрокары

В Норвегии электромобили не облагаются НДС, получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также имеют доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта.

«Транспорт является значительной частью ответа на климатические решения. Следовательно, нам нужно убедиться, что определенный успех, которого мы добились с автомобилями, может быть использован для других сфер транспортного сектора», — сказала Кроглунд.

Она добавила, что Норвегия планирует полностью перейти на электрические городские автобусы в 2025 году, а к концу десятилетия перевести 75% тяжелых грузовых транспортных средств на возобновляемые источники энергии.

Несмотря на то, что продажи новых автомобилей в Норвегии почти на 100% — это электрокары, на дорогах все еще много транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Отмечается, что сейчас в стране 28% автомобилей полностью электрическими, хотя в столице Осло этот показатель превышает 40%.

Считается, что отсутствие лобби автопроизводителей в Норвегии повлияло на развитие электромобилей в стране на протяжении многих лет.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
29 января 2025, 15:00
#
Ключевое то, что в Норвегии развитый общественный транспорт.
Там нет необходимости иметь авто в городах, разве что в мелких селах.
То есть там по определению меньше авто.
А вот нам тяжелее будет, у нас хреновый общественный транспорт везде
+
0
Я_ __
Я_ __
29 января 2025, 15:14
#
Погоджуюсь, бо в Норвегії літаки гасають, як в нас таксі, тому їм ці «електромобілі» не змінять ніяк картини, бо основний транспорт в Норвегії зовсім не авто нині)
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
29 января 2025, 15:45
#
У Норвегії 629 авто/1000 населення станом на 2023 рік, це десь 22 місце з 193 країн.
В Україні 237/1000 станом на 2021 рік і 90+ місце.
Тому наш «хреновий» громадський транспорт розвинений у рази краще, повірте, бо 75% населення не має власних авто.
А «ключове» полягає у тому, що там зарплати у 10 разів вище ніж в Україні, тому і купувати догорі електромобілі далеко не так «дорого» як нам
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