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27 января 2025, 17:56 Читати українською

Гривна укрепилась сильнее ожиданий: почему снизился спрос на доллар

На прошлой неделе доллар на межбанке упал ниже 42 грн/$, а наличный — 42,5 грн/$. Что стало причиной резких изменений, и может ли продолжаться эта тенденция, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На прошлой неделе доллар на межбанке упал ниже 42 грн/$, а наличный - 42,5 грн/$.

Стабилизацию я ожидал, откат незначительный — да, но такой «загон лосей» ниже психологического уровня, признаюсь, не очень. Что же произошло:

1. Спрос на межбанке упал на 15%, в то время как предложение продолжило расти под влиянием налогового периода на 2%. В итоге на межбанке резко снизился дефицит валюты — почти на 40% — до $67 млн в день (до этого дефицит держался более $100 млн, а в конце декабря — около $200 млн).

2. НБУ с легкостью покрыл такой разрыв. Интервенции снизились на 25% — до $756,3 млн, что значительно ближе к комфортному для Нацбанка уровню.

3. Спрос на валюту на наличном рынке упал на 8%, а предложение выросло на 6%. Население, немного истощившись от расходов, после праздников ушло продавать из запасов для пополнения гривны. В итоге отрицательное сальдо сделок с наличными упало на 20% — до $50 млн.

4. Снижение спроса населения на безналичный доллар достигло за неделю 21%, а предложение выросло на 6%. В итоге безналичные сделки очень близко приблизились к балансу.

Все, вроде бы, хорошо, и наша тенденция совпала с глобальным ослаблением доллара на мировых рынках после инаугурации Трампа. Особенно после намерений Трампа договориться с ФРС о снижении ставки (потому что так хочется). Но нужно понимать, что наш рынок варится во внутреннем соке, и глобальные тренды в условиях управляемой гибкости и покрытие «с горкой» дефицита валюты НБУ на него почти не влияют. Возможно, больше влияют спекуляции по поводу возможного выхода на переговорный трек.

Ну, и на прошлой неделе было повышение ставки НБУ на 1 п.п. — до 14,5%. На мой взгляд, решение нацелено исключительно на поддержку спроса на гривневые активы. Поддержка доходности депозитов для населения и ОВГЗ. Потому что если люди начнут выходить из всего накопленного — не поздоровится. И главное, инфляционный импульс сохраняется, так что это не последнее повышение. И об этом сигнализирует уже сам НБУ.

Что дальше

Курс достаточно глубоко нырнул, чтобы снова быть привлекательным для спекулянтов, ну, и импортеры свои позиции улучшат.

Главное теперь — ставки доходности депозитов (в первую очередь госбанков) и ОВГЗ, которые будут лакмусовой бумажкой настроений населения.

Читайте также: НБУ снова повысил учетную ставку: что будет с доходностью гривневых депозитов и ОВГЗ

Поэтому из-за завершения налогового периода сильных движений не ожидаю, но возврат к 42,3 грн/$ на межбанке и более 42,5 грн/$ на наличных деньгах очень вероятен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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ArtLight
ArtLight
27 января 2025, 20:09
#
Дуже наївно і не професійно писати, що гривня зміцнилась. Це долар просів відносно євро! Якщо гривня бі укріпилась реально, то це було б до усіх основних валют. І навіть по єро ми вже бачим, що гривня навпаки подешевшала. Так що міняйте підхід. Тут вам не Телемарафон!
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