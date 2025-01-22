Украинцы потратили на азартные игры в 2024 году около 160 миллиардов

В среднем за январь-ноябрь 2024 года ежемесячно украинцы тратили на пополнение игровых счетов в онлайн-казино по 12,7 млрд грн. В декабре этот показатель вырос до 19,4 млрд. грн. Если сосчитать, то сумма за год составляет 159,1 млрд грн. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«Не все проиграют (что-то возвращается как выигрыш). Но в целом это, конечно, печальный факт во время войны, что почти 20 млрд денег тратят люди на такой тип развлечений», — отметил он.

За год игорный бизнес уплатил в бюджет 16,99 млрд грн налогов против 10,4 млрд грн в 2023-м. В то же время за год налоговая нагрузка уменьшилась.

«Плохая новость — в целом уменьшилась налоговая нагрузка. Это в процентах к пополнениям (поэтому, поскольку легальные пополнения растут, то и динамику по налогам вы видите больше). Но это значит, что схемы по устранению остаются. Просто более сложные», — подчеркнул нардеп.

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Напомним

«Минфин» писал, что с начала 2024 года реестр лудоманов вырос в два раза. Сейчас в нем находится более 7,8 тысячи украинцев.

С 25 июля 2024 года финансовым учреждениям запрещено выдавать потребительские кредиты попавшим в Реестр лудоманам.