В среднем за январь-ноябрь 2024 года ежемесячно украинцы тратили на пополнение игровых счетов в онлайн-казино по 12,7 млрд грн. В декабре этот показатель вырос до 19,4 млрд. грн. Если сосчитать, то сумма за год составляет 159,1 млрд грн. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Украинцы потратили на азартные игры в 2024 году около 160 миллиардов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Не все проиграют (что-то возвращается как выигрыш). Но в целом это, конечно, печальный факт во время войны, что почти 20 млрд денег тратят люди на такой тип развлечений», — отметил он.
За год игорный бизнес уплатил в бюджет 16,99 млрд грн налогов против 10,4 млрд грн в 2023-м. В то же время за год налоговая нагрузка уменьшилась.
«Плохая новость — в целом уменьшилась налоговая нагрузка. Это в процентах к пополнениям (поэтому, поскольку легальные пополнения растут, то и динамику по налогам вы видите больше). Но это значит, что схемы по устранению остаются. Просто более сложные», — подчеркнул нардеп.
Читайте также: Борьба с лудоманией: App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино
Напомним
«Минфин» писал, что с начала 2024 года реестр лудоманов вырос в два раза. Сейчас в нем находится более 7,8 тысячи украинцев.
С 25 июля 2024 года финансовым учреждениям запрещено выдавать потребительские кредиты попавшим в Реестр лудоманам.
Комментарии