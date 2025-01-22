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22 января 2025, 10:15 Читати українською

FinAwards 2025: в каких номинациях в этом году будут соревноваться банки и МФО

Завершен первый этап всеукраинской премии признания лучших в мире финансов — FinAwards. На этом этапе все желающие стать номинантами премии подали заявки. А пока идет проверка заявок и подготовка точных списков к голосованию, рассказываем о категориях и самих номинантах.

Завершен первый этап всеукраинской премии признания лучших в мире финансов — FinAwards.

FinAwards 2025 — одно из самых ожидаемых событий в финансовой сфере. Ведь на церемонии награждения соберутся самые крупные украинские компании, которые будут соперничать за более чем 100 наград в около 40 номинациях.

Одна из самых больших категорий номинаций в этом году — категория «Финансовый продукт». В нем будут представлены банки, МФО, страховые компании, Telegram- и YouTube-каналы, сервисы криптообмена.

Среди банков, которые будут соперничать за признание в разных (а иногда и одновременно в нескольких) категориях, будет ПУМБ — генеральный партнер премии FinAwards. Кроме того, за право получить заслуженные вознаграждения будут соревноваться Радабанк, лидер среди банков с украинским частным капиталом с головным офисом в городе Днепр, Таскомбанк, один из старейших и одновременно профессиональных банков в Украине и другие.

Участие в FinAwards 2025 — для банков это возможность заявить о качественном предоставлении услуг и обслуживании клиентов и подтвердить это признанием в рамках премии.

Кроме того, о важности и надежности своих услуг на FinAwards 2025 смогут заявить МФО. Качественное обеспечение кредитования населения важно в такое непростое для украинской экономики время, и поэтому компании преподаются на максимум, чтобы его обеспечить. Среди номинантов в этом году будут такие МФО как «ШвидкоГроші», Moneyveo, Credit7 и другие.

В общем, лучших в категории Финансовый продукт будут отбирать сразу в нескольких номинациях, среди которых:

  • Кар та№ 1 в кошельке

  • Самый дешевый кредит МФО

  • Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта

  • Лучший YouTube-канал о финансах

  • Лучший Telegram-канал о финансах

  • Лучшее инвестиционное предложение

  • Лучший сервис криптообмена

Как присоединиться к голосованию?

Голосование по номинантам премии FinAwards 2025 стартует 19 февраля. Принять участие в нем и поддержать заслуживающие признания в этом году компании смогут все желающие. В частности, и читатели сайтов-организаторов премии — «Минфин» и Finance.ua.

С полным перечнем категорий и номинантов можно ознакомиться на сайте премии FinAwards 2025, где будет проходить голосование.

Помните, присоединиться к голосованию важно не только для поддержания любимых банков, МФО и компаний, но и для того, чтобы помочь финансовому сектору лучше понять потребности пользователей и выбрать направление, в котором следует двигаться дальше.

Помогите выбрать лучших! Возможно, ваш голос станет решающим. ​

Источник: Минфин
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