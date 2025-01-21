В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости. Об этом свидетельствует проект № 12430.
В Раду внесли законопроект о налоге на все посылки из-за границы
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Автор проекта закона — председатель
Текста законопроекта пока нет. Однако ранее Гетманцев объяснял суть проекта.
Пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро (на часть, превышающую эту цену).
Гетманцев предлагает ввести НДС на товары из иностранных интернет-магазинов любой стоимости. На цену более 150 евро также будет начисляться пошлина.
Также хотят ввести НДС в 20% на обычные посылки от физического лица к физическому лицу дороже 45 евро.
Кроме того, предлагается упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне. Для этого вводится возможность уплаты НДС конкретно поставщиком продуктов либо маркетплейсом.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.
Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро.
То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов
Однако депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.
Комментарии - 1
В нормальній економіці це так не працює.