В Раду внесли законопроект о налоге на все посылки из-за границы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости. Об этом свидетельствует проект № 12430 .

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Автор проекта закона — председатель Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Текста законопроекта пока нет. Однако ранее Гетманцев объяснял суть проекта.

Пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро (на часть, превышающую эту цену).

Гетманцев предлагает ввести НДС на товары из иностранных интернет-магазинов любой стоимости. На цену более 150 евро также будет начисляться пошлина.

Также хотят ввести НДС в 20% на обычные посылки от физического лица к физическому лицу дороже 45 евро.

Кроме того, предлагается упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне. Для этого вводится возможность уплаты НДС конкретно поставщиком продуктов либо маркетплейсом.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.

Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро.

То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т. п. ) будут облагаться налогом, независимо от их стоимости.

Однако депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.