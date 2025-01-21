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21 января 2025, 13:34 Читати українською

В Раду внесли законопроект о налоге на все посылки из-за границы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости. Об этом свидетельствует проект № 12430.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости.
Фото: AI

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Автор проекта закона — председатель Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Текста законопроекта пока нет. Однако ранее Гетманцев объяснял суть проекта.

Пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро (на часть, превышающую эту цену).

Гетманцев предлагает ввести НДС на товары из иностранных интернет-магазинов любой стоимости. На цену более 150 евро также будет начисляться пошлина.

Также хотят ввести НДС в 20% на обычные посылки от физического лица к физическому лицу дороже 45 евро.

Кроме того, предлагается упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне. Для этого вводится возможность уплаты НДС конкретно поставщиком продуктов либо маркетплейсом.

Читайте также: Правительство предлагает облагать все посылки от зарубежных интернет-магазинов

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.

Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро.

То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т. п.) будут облагаться налогом, независимо от их стоимости.

Однако депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
21 января 2025, 13:50
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Суть всіх реформ сьогоднішньої влади — підняти податки, тарифи та ціни.
В нормальній економіці це так не працює.
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