С кем будет воевать Трамп, и почему не пригласил на инаугурацию Зеленского

Итак, почему не пригласили на инаугурацию Зеленского? Ответ более чем прост: Трамп не пригласил ни путина, ни Зеленского специально, чтобы были развязаны руки перед переговорами.

Что касается самих переговоров, то пока у США только один план — план Келлога, и будут двигаться в его фарватере. Трамп будет настаивать на остановке боевых действий по линии столкновения в обмен на то, что оккупированные территории будут вынесены за скобки. россия будет настаивать на том, что Украина должна подписать какой-то документ, который узаконивает аннексию. Все остальные требования пока выглядят вторичными и неважными. Но на каждом новом этапе будут появляться новые вводные.

Указ Трампа о том, что существует всего два пола и нет никаких привилегий для трансгендеров — это, с одной стороны, попытка вернуть то, что очень грубо можно назвать эпохой маскулинности. Но этот возврат, как минимум сейчас, не предусматривает аннигиляцию или серьезные ограничения для гомосексуалистов, или каких-либо легальных меньшинств.

Последние 30−40 лет мы жили в, так называемой, плюралистической эпохе, которая предусматривала, что базовой ценностью является не только толерантность, но над толерантностью стоит обязательное извинение перед меньшинствами за реально причиненные прежние грехи, и за то, что тебе могло бы увлечься что-то сделать.

Но возвращаясь к эпохе плюрализма, одной из важнейших ее черт для многих (в некоторых обществах большинства) является то, что ты должен извиниться за то, чего не сделал. Это я очень упрощаю ситуацию и упускаю детали. Но возвращение Трампа для многих — это возвращение эпохи без этих лишних извинений. Как это будет воплощаться в жизнь? Пока не понимает никто, включая Голливуд, который является главной лакмусовой бумажкой изменения идеологии США.

Здесь показательны первые 6−9 месяцев, которые будут золотым периодом для Трампа. Сейчас с определенной осторожностью мы можем сказать, что главный удар государственная система США попытается нанести исключительно по одной большой «маргинальной» группе — по нелегальным мигрантам.

Причем следует обратить внимание, что в этом Трампа, наверное, поддержат легальные мигранты даже в первом поколении, ведь они составили весомую долю его избирателей (здесь состоялся следующий процесс: новые граждане США или просто легальные мигранты в первую очередь из Мексики и Южной Америки выступили категорически против наплыва дешевых мигрантов из своих предыдущих Родин, потому что они забирали их работу, демпингуя на зарплатах). Все остальные меньшинства пока находятся вне удара (прямого удара) из Белого дома.

Что касается заявления про два пола — это прежде всего дань ядерному электорату самого Трампа, который явно антигомосексуален. Ведь при этом Трамп не готов, как минимум сейчас, начинать разворачивать государственную машину в сторону каких-то резких шагов против гомосексуалистов. Правда, много неписанных правил о том, что, при прочих равных возможностях, должны выбрать представителя какого-либо меньшинства, явно будут корректироваться. Мы точно увидим достаточно много скандалов по этому поводу, но еще раз повторюсь — это не уничтожение того, что до сих пор называлось плюрализмом, а его минимизация.

Я столь много об этом пишу в первую очередь потому, что это изменение может быть не менее важно, чем экономические изменения. Ведь это может стать не только началом коррекции эпохи плюрализма, но и началом нового мировоззренческого этапа, который придет на смену постмодернизму с его идеей о множественности истин и отсутствии истины, как таковой.

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Постмодернизм действительно изжил себя, как интеллектуальное явление. И Трамп, конечно, не выдвинет ему какую-то философскую замену. Но приход Трампа к власти в стране, которая является одним из главных локомотивов мировой экономики и мировой гуманитарной мысли, может повлиять на начало (зарождение) нового этапа развития человечества.

Из важного для нас в этом контексте — следует также обратить внимание на следующее: россияне уже начали продвигать идею, что Трамп идет в фарватере путина относительно «традиционных ценностей».

Это абсолютная чушь, не только учитывая то, что было сказано выше. Как бы это ни странно казалось, речь Трампа была направлена в будущее, а не в консервацию прошлого. И это кардинальное отличие между путиным и Трампом.