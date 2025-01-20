В 2024 году украинские водители заключили более 8 млн внутренних договоров обязательного страхования ответственности водителей («автогражданки»), что на 5,6% больше, чем в 2023 г., сообщает МТСБУ.
За прошлый год было оформлено более 8 млн договоров автогражданки. Сумма страховых платежей достигла 11 млрд грн
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Подробности
76,8% страховых полисов «автогражданки» было оформлено в электронном виде, что составляет 6,2 млн договоров от общего числа.
Страховые платежи
Общая сумма страховых платежей в 2024 году достигла 11 миллиардов гривен, что на 26,04% больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя страховая премия также выросла — до 1 361,8 гривны, что на 19,3% больше, чем в 2023 .
По итогам 2024 года больше всего заключенных договоров ОСГПО по СК «Оранта» — 1 368 986 штук.
По общей сумме собранной страховой премии за период январь-декабрь 2024 года лидером является страховая компания «ТАС».
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Источник: Минфин
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