Трамп запустил собственную криптовалюту — мемкоин $TRUMP

►Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

«Мой новый официальный мемкоин уже здесь! Пора праздновать все, за что мы стоим: Победу! Присоединяйтесь к моему очень особому сообществу Трампа. Покупайте $TRUMP сейчас», — написал Трамп.

My NEW Official Trump Meme is HERE! Это время празднует все, что мы рассмотрим: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Перейти к https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC