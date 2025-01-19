Трамп запустил собственную криптовалюту — мемкоин $TRUMP

Американский президент Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты на базе блокчейна Solana — мемкоина $TRUMP. Об этом он написал в соцсети Х.

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Что известно

«Мой новый официальный мемкоин уже здесь! Пора праздновать все, за что мы стоим: Победу! Присоединяйтесь к моему очень особому сообществу Трампа. Покупайте $TRUMP сейчас», — написал Трамп.

My NEW Official Trump Meme is HERE! Это время празднует все, что мы рассмотрим: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Перейти к https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Мемкоин $TRUMP быстро вырос в цене, достигнув на пике $23,03 по последним данным торгов. В первый день запуска пользователям было доступно 200 миллионов монет. За три года общее количество монет постепенно вырастет до одного миллиарда.