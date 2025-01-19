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19 января 2025, 8:40 Читати українською

Трамп запустил собственную криптовалюту — мемкоин $TRUMP

Американский президент Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты на базе блокчейна Solana — мемкоина $TRUMP. Об этом он написал в соцсети Х.

Американский президент Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты на базе блокчейна Solana — мемкоина $TRUMP.
Фото: bbc.com

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Что известно

«Мой новый официальный мемкоин уже здесь! Пора праздновать все, за что мы стоим: Победу! Присоединяйтесь к моему очень особому сообществу Трампа. Покупайте $TRUMP сейчас», — написал Трамп.

Мемкоин $TRUMP быстро вырос в цене, достигнув на пике $23,03 по последним данным торгов. В первый день запуска пользователям было доступно 200 миллионов монет. За три года общее количество монет постепенно вырастет до одного миллиарда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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0
Три літри
Три літри
19 января 2025, 8:46
#
Bonv, продавай біток, купуй трампок.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 января 2025, 9:19
#
Не риснул входить туда вчера по 25, а сегодня там уже 44 и ростёт дальше. Наверно миллиардеры дали бедным вариант заработать. Жалею, что не вложил свои сто баксов, уже было бы двести, после иннагурации слил бы в вторник хз сколько.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 января 2025, 9:24
#
Уже ппц входить очково, но рост идёт…
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 января 2025, 11:18
#
Уже 77. было бы 300 такие дела… вроде вот и трёх часовая горка… коррекция вроде пошла по крыше
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0
MaximWunder
MaximWunder
19 января 2025, 11:23
#
Кто в фьючи ставил сюда вчера с большими плечами дайте хоть на печенье) вроде все снялись и ждут падение. норм комбинация. толпа людей с деньгами) весёлые два дня предстоят))) успеть бы заработать с этого. чуть позже волью туда свои пять копеек, часа через два.
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0
MaximWunder
MaximWunder
19 января 2025, 11:23
#
Вниз бы сейчас ставить небольшую часть капитала парралельно прибыли с ставки вчера.
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0
MaximWunder
MaximWunder
19 января 2025, 11:24
#
Норм вроде кто вниз поставил после снятия. вообщем буду молчать…
+
0
MaximWunder
MaximWunder
19 января 2025, 11:53
#
Выедает альту этот трамп. трамп ростёт, альта дешевеет. что дальше будет интересно.
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