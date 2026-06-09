К закрытию межбанка во вторник, 9 июня, курс доллара вырос на 29 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже, евро подорожал на 43 копейки в покупке и на 45 копеек в продаже.
Доллар и евро резко подорожали на межбанке
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Открытие 9 июня
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Закрытие 9 июня
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Изменения
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44,66/44,69
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44,95/44,99
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29/30
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51,57/51,59
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52,00/52,04
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43/45
Читайте такдже: Доллар на межбанке дотянули до 45 грн: рынок снова нервничает
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,45−44,95 грн. Евро покупают за 51,35 грн, а продают за 52,04 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,74−44,81, евро — 51,90−52,25 грн.
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Источник: Минфин
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