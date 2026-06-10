Курс валют на 10 июня: доллар и евро стремительно выросли

В среду, 10 июня, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 15 копеек, а в продаже 26 копеек.

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Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 11 коп. в покупке и на 19 коп. в продаже. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,50−45,15 грн. Евро покупают за 51,50 грн, а продают за 52,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−45,00, евро — 51,99−52,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,8−44,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,93−51,96 грн/евро.

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