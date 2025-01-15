«Банковская тайна защищает воров»: в Минфине хотят открыть финансовые данные украинцев налоговикам

Сотрудники Государственной налоговой службы должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые сейчас являются банковской тайной. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире подкаста «УТ-2», сообщает Бизнес Цензор.

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«Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость по уплате налогов — это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников», — отметил Марченко.

Он убежден, что банковская тайна для налоговиков все же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время глава Минфина признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к государственным институтам.

«И это то, с чем тяжело сейчас мне, например (спорить, — ред.). Потому что я не знаю, как правоохранительные органы могут использовать эту информацию», — сказал Марченко.

По его мнению, потому доступ к банковской тайне украинцев получили только фискальные органы, а не все правоохранители.

«Единственный способ, как это защитить, это когда мы говорим: у нас есть защищенный периметр, вся эта информация будет находиться в фискальных органах и правоохранительные органы не будут иметь доступ к этой информации. Только если будет определенное судебное основание, эта информация будет предоставлена», — объяснил Марченко.

Он уточнил, что налоговики будут работать не по финансовым данным конкретного человека, а будут анализировать массивы информации.

«При работе с большими массивами данных, при работе с рискованными клиентами мы будем работать с числовыми наборами. Не будет конкретный налоговик знать, кто это. Это будет база данных и будет работать с рисками. Если возникает ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем», — добавил Марченко.

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, которое приобретает особую актуальность в свете интеграции Украины в ЕС, где банковская тайна также является очень важной сущностью и институтом.