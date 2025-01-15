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15 января 2025, 19:44 Читати українською

«Банковская тайна защищает воров»: в Минфине хотят открыть финансовые данные украинцев налоговикам

Сотрудники Государственной налоговой службы должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые сейчас являются банковской тайной. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире подкаста «УТ-2», сообщает Бизнес Цензор.

Сотрудники Государственной налоговой службы должны получить доступ к финансовым данным украинцев, которые сейчас являются банковской тайной.
Фото: НБУ

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«Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость по уплате налогов — это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников», — отметил Марченко.

Он убежден, что банковская тайна для налоговиков все же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время глава Минфина признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к государственным институтам.

«И это то, с чем тяжело сейчас мне, например (спорить, — ред.). Потому что я не знаю, как правоохранительные органы могут использовать эту информацию», — сказал Марченко.

По его мнению, потому доступ к банковской тайне украинцев получили только фискальные органы, а не все правоохранители.

«Единственный способ, как это защитить, это когда мы говорим: у нас есть защищенный периметр, вся эта информация будет находиться в фискальных органах и правоохранительные органы не будут иметь доступ к этой информации. Только если будет определенное судебное основание, эта информация будет предоставлена», — объяснил Марченко.

Он уточнил, что налоговики будут работать не по финансовым данным конкретного человека, а будут анализировать массивы информации.

«При работе с большими массивами данных, при работе с рискованными клиентами мы будем работать с числовыми наборами. Не будет конкретный налоговик знать, кто это. Это будет база данных и будет работать с рисками. Если возникает ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем», — добавил Марченко.

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, которое приобретает особую актуальность в свете интеграции Украины в ЕС, где банковская тайна также является очень важной сущностью и институтом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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Qwerty1999
Qwerty1999
15 января 2025, 19:54
#
Удивительно, что никто ещё не написал про «зраду»,
«геноцид» или «цифровой концлагерь» …
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financialGenius
financialGenius
15 января 2025, 19:59
#
Вообще это манипуляция … в ес банки не открывают данные финансамтам … только когда возбуждается дело …
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0
antibiotik1
antibiotik1
15 января 2025, 20:18
#
Получается хуже чем в Европе, хуже чем в рашке. Це потужно.

Имбицилы думают что открыв доступ к счетам казна страны начнет пополнятся за счет ее жителей и заживем все…конечно все деньги, налоги что кинуться платить люди пойдут на пользу страны и этих же людей, качество жизни, медицину, образование, дорогие и т. д. и тп, по другому у нас в стране не может быть.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 января 2025, 20:29
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Прикольно, что оперативно высказали своё недовольство только украинцы,
находящиеся сейчас заграницей — financialGenius + antibiotik1

Местным пока по-барабану, ведь данные будут НЕ персонифицированы…
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financialGenius
financialGenius
15 января 2025, 20:44
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Я только сказал что такого нет в ЕС, знаю ж не по наслышке … это не является недовольством , простая констатауия фактов …
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zevs1
zevs1
15 января 2025, 20:51
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Это интересно, когда сами Олигархи и политики сидят в Монако и офшорах , а простым Украинцам навязывают налоговую проказу с раскрытием банковской тайны чтобы воры у власти обворовывали простых смертных.
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