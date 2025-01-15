Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев подал на регистрацию в Верховной Раде два законопроекта, предусматривающих налогообложение налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной почтовых отправлений в Украину. Об этом он сообщил в Telegram.
Гетманцев внес в Раду законопроекты о налогообложении посылок
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«По требованию бизнеса — АСС, ЭВА, ФРУ, АПИТУ, УРБ, RAU, ТПП Украины подал на регистрацию законопроекты о налогообложении импорта посылок», — отметил он.
По словам Гетманцева, тексты этих законопроектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодекс разработаны украинскими бизнес-ассоциациями.
Они предусматривают налогообложение НДС всех посылок из-за границы, независимо от стоимости, ввозная пошлина на них будет взиматься только в случае, если стоимость товаров превышает 150 евро.
Не будут облагать НДС только посылки с товарами стоимостью до 45 евро при условии, что они посылаются физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.
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По словам Гетманцева, с целью облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:
- по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара;
- ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС. При этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.
«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур», — считает Гетманцев.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.
Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро.
То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов
Однако депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.
Комментарии - 14
Квартальні підори косять бабло з повітря.Ти вже заплатив податки з зарплати і тепер повторно платитимеш .
страна непуганых идиoтoв , то томос армия мова … то давайте чеки и крохи с посылок рванем …
при этом за 30 лет воз и нынче там . за это время турция выросла в 4 раза , швейцария в 2 . Украина же растеряла главный свой ресурс — людей .
Я посмотрел тут варламова как он поехал в ПМР , потом в гагаузию , а потом пришло осознание что все местности где людей делают нищими закладывают одни и те же идеологии , и совершают одни и те же бессмысленные вещи , ставя бессмысленные цели . Потому что иначе надо признать что управляют *** и они не способны сделать так чтоб выросла экономика .