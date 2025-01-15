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15 января 2025, 18:07 Читати українською

Гетманцев внес в Раду законопроекты о налогообложении посылок

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев подал на регистрацию в Верховной Раде два законопроекта, предусматривающих налогообложение налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной почтовых отправлений в Украину. Об этом он сообщил в Telegram.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев подал на регистрацию в Верховной Раде два законопроекта, предусматривающих налогообложение налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной почтовых отправлений в Украину.
Фото: pixabay.com

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«По требованию бизнеса — АСС, ЭВА, ФРУ, АПИТУ, УРБ, RAU, ТПП Украины подал на регистрацию законопроекты о налогообложении импорта посылок», — отметил он.

По словам Гетманцева, тексты этих законопроектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодекс разработаны украинскими бизнес-ассоциациями.

Они предусматривают налогообложение НДС всех посылок из-за границы, независимо от стоимости, ввозная пошлина на них будет взиматься только в случае, если стоимость товаров превышает 150 евро.

Не будут облагать НДС только посылки с товарами стоимостью до 45 евро при условии, что они посылаются физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

Читайте также: Обложение международных посылок стоимостью до 150 евро планируется вернуть — Гетманцев

По словам Гетманцева, с целью облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

  • по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара;
  • ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС. При этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур», — считает Гетманцев.

Читайте на также: Правительство предлагает облагать все посылки от зарубежных интернет-магазинов

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.

Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро.

То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т. п.) будут облагаться налогом, независимо от их стоимости.

Однако депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+93
Turbo Apricot
Turbo Apricot
15 января 2025, 18:22
#
Україна в руках п’яти-шести менеджерів під командуванням найвеличнішого лідора сучасності прямує до потужних економічних здобутків! потрібно додавати ще нові об'єкти оподаткування! більше податків — більше надходжень до держбюджету! коли розумні люди вчилися для того щоб розуміти поняття Крива Лаффера, розуміти макроекономіку, деякі менеджери грали в гумористичній команді кварталу. згідно плану перемоги! плану стійкості! плану незламності! плану величності! плану єдності! плану потужності!
+
0
vasylmelnyk
vasylmelnyk
15 января 2025, 20:15
#
А все це підпорядковується Плану найвеличної зебільності .
+
+129
bosyak
bosyak
15 января 2025, 18:22
#
По многочисленним просьбам трудящихся…
+
0
ture
ture
15 января 2025, 18:33
#
Мля, *** …
+
0
ture
ture
15 января 2025, 18:36
#
Как там было: Если разум бессилен перед парой извилин, содержащих лояльный хлам …
+
+70
Mini Mi
Mini Mi
15 января 2025, 18:38
#
Потужно, под это дело можно и таможенников и прочих чиновников расширить и зарплаты им поднять. Перемога во всем будет.
+
+30
teroborona2
teroborona2
15 января 2025, 18:44
#
Це що, виступ Гетманцевим на кварталі 2025? Так не смішно. Це опудало взагалі розуміє баланс статки/витрати чи йому пофіг і він думає, що все населення як він заробляє? На кого ця морда хвіст підняла, на простий народ? За підняття свого статку пес переживає, а не за народ. Щось засидівся він там і голова вже не працює, від нього як ще обібрати усіх тільки пропозиції ідуть, а не як збагатити. Це не нові технології, це стара схема розводу на бабки! І таких схем ця влада наплодила вже на століття уперед, щоб з налогів потім грести відкати.
+
+15
vasylmelnyk
vasylmelnyk
15 января 2025, 20:22
#
А хто ж його зніме? Він памятник рукотворний Сивковичем. Тілький випадковий блудний шахед хіба що?
Квартальні підори косять бабло з повітря.Ти вже заплатив податки з зарплати і тепер повторно платитимеш .
+
0
kiraks
kiraks
15 января 2025, 19:50
#
Повна ***
+
+10
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 января 2025, 20:07
#
От этого наша страна станет богаче , люди начнут зарабатывать больше , повысятся пенсии …

страна непуганых идиoтoв , то томос армия мова … то давайте чеки и крохи с посылок рванем …

при этом за 30 лет воз и нынче там . за это время турция выросла в 4 раза , швейцария в 2 . Украина же растеряла главный свой ресурс — людей .

Я посмотрел тут варламова как он поехал в ПМР , потом в гагаузию , а потом пришло осознание что все местности где людей делают нищими закладывают одни и те же идеологии , и совершают одни и те же бессмысленные вещи , ставя бессмысленные цели . Потому что иначе надо признать что управляют *** и они не способны сделать так чтоб выросла экономика .
+
0
antibiotik1
antibiotik1
15 января 2025, 20:13
#
Поскорее бы выборы, надеюсь этот квартал95 со всеми его друзьями, сватами, кумами пойдет на …
+
+15
vasylmelnyk
vasylmelnyk
15 января 2025, 20:26
#
Зато вибрали пацана з народу,. і радуємся не нарадуємося від чергових вибриків величнійшого лідора на общепонятном глаголє…
+
0
youknow
youknow
15 января 2025, 20:42
#
А щось для добробуту звичайних, пересічних громадян, не вигадали пане гетьманцев?
+
0
KValera
KValera
15 января 2025, 21:05
#
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить
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