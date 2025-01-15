Количество зарегистрированных ФОП за 2024 год выросло почти на 120 тысяч — Госстат

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 января 2025, 14:36 Читати українською

Количество зарегистрированных ФОП за 2024 год выросло почти на 120 тысяч — Госстат

Количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФОП) за 2024 год выросло на 119 тысяч. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФОП) за 2024 год выросло на 119 тысяч.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На 1 января 2025 года количество зарегистрированных ФОП составило 1 707 677 человек. Это на 7,5% (+118 943 ФОП) больше, чем на 1 января 2024 года.

«Еще раз — количество зарегистрированных ФОП в 2024 году не уменьшилось, как разгонялись отдельные СМИ и эксперты в конце прошлого года, а возросли. Это с учетом закрытых и соответственно выбывших из реестра (в связи с детинизацией и закрытием „спящих“) ФОП», — отметил Гетманцев.

Самые популярные КВЭД

Наиболее популярные классификации видов экономической деятельности (КВЭД), по которым зарегистрировано больше ФОП, остаются IT и розничная торговля. Топ-5 видов экономической деятельности по численности ФОП на 1 января 2025 года:

  • компьютерное программирование (147,8 тыс. ФОП),
  • розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями (91,2 тыс.),
  • другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (75,2 тыс.),
  • услуги парикмахерских и салонов красоты (71,6 тыс.),
  • розничная торговля с лотков и рынках (59,4 тыс.).

В то же время компьютерное программирование хоть и остается наиболее популярным видом экономической деятельности по численности зарегистрированных ФОП, за 2024 количество ФОП по этому направлению уменьшилось на 1,6% (-2,4 тыс. человек).

Читайте также: На портале «Дия» возобновили услугу открытия ФОП

Женщины стали больше отрывать ФОП

За 2024 год доля ФОП, где руководителем является женщина, продолжала увеличиваться, достигнув почти паритета с мужчинами. В частности, на 1 января 2025 года количество ФОП, открытых женщинами, составляло 49,4%, мужчинами — 50,6%. Год назад пропорция была 47,5% на 52,5%, а два года назад — 45,9% на 54,1%.

Регионы

Чуть больше половины зарегистрированных ФОП приходится на Киев и пятерку областей:

  • Киев — 14,3% всех зарегистрированных ФОП
  • Днепропетровская область — 8,2%;
  • Харьковская область — 7,6%;
  • Львовская область — 7,4%;
  • Киевская область — 6,6%;
  • Одесская область — 6,5%.

За прошлый год количество зарегистрированных ФОП увеличилось наибольшее в относительном измерении в Киевской (+11,%), Волынской (+12,1%), Ровенской (+12,4%) области.

Уменьшилось число зарегистрированных ФОП в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. При этом количество зарегистрированных ФОП, например, в Луганской области (а это 36,2 тыс. человек) все еще больше, чем в Черниговской, Сумской, Кировоградской областях.

Напомним

Ранее специалисты аналитической платформы YouControl.Market подсчитали, что в 2024 году украинцы закрыли почти 210 тысяч ФОП. По их данным, это рекордный показатель за последние пять лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
15 января 2025, 15:03
#
Брехня на брехні. Всі знайомі закриваються, в податковій черги, не можна зайти. Податок наприклад загальний на 2 групу фоп складає 4250 грн! в місяць. Це обов’язково платиш, навіть якщо погані продажі.

Хіба що допускаю — великі фірми почали зменшувати оподаткування за допомогою фопів, працівників зробили фопами найнятими — тоді так, вірю. Але сума податків зменшується!
+
+30
Death
Death
15 января 2025, 15:19
#
По состоянию на 1 июня 2023 года количество физлиц-предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составило около 2,01 млн.
В 2019, 2020 и 2021 годах — 1,89 млн, 1,90 млн и 1,97 млн ​​соответственно.
+
+15
BatonUA
BatonUA
15 января 2025, 15:31
#
Дивлячись як вони рахують. ФОП закрити легко, а от знімати з обліку ЄСВ можуть роками. Також частина перейшла на загальну систему, що фактично закриття, але де-юре ще ні. Реально треба дивитися скільки платить податки, а скільки ні
+
0
Criptor82
Criptor82
15 января 2025, 17:01
#
Все вірно, треба дивитись цифру скільки з цих 1.7 млн. ФОП фактично працює та платить податки, і порівняти з 2013р. та 2019 роками наприклад. А загалом якщо відмінять або значно обмежать спрощену систему, то буде взагалі ЖО.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами