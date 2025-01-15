Количество зарегистрированных ФОП за 2024 год выросло почти на 120 тысяч — Госстат

Количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФОП) за 2024 год выросло на 119 тысяч. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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На 1 января 2025 года количество зарегистрированных ФОП составило 1 707 677 человек. Это на 7,5% (+118 943 ФОП) больше, чем на 1 января 2024 года.

«Еще раз — количество зарегистрированных ФОП в 2024 году не уменьшилось, как разгонялись отдельные СМИ и эксперты в конце прошлого года, а возросли. Это с учетом закрытых и соответственно выбывших из реестра (в связи с детинизацией и закрытием „спящих“) ФОП», — отметил Гетманцев.

Самые популярные КВЭД

Наиболее популярные классификации видов экономической деятельности (КВЭД), по которым зарегистрировано больше ФОП, остаются IT и розничная торговля. Топ-5 видов экономической деятельности по численности ФОП на 1 января 2025 года:

компьютерное программирование (147,8 тыс. ФОП),

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями (91,2 тыс.),

другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (75,2 тыс.),

услуги парикмахерских и салонов красоты (71,6 тыс.),

розничная торговля с лотков и рынках (59,4 тыс.).

В то же время компьютерное программирование хоть и остается наиболее популярным видом экономической деятельности по численности зарегистрированных ФОП, за 2024 количество ФОП по этому направлению уменьшилось на 1,6% (-2,4 тыс. человек).

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Женщины стали больше отрывать ФОП

За 2024 год доля ФОП, где руководителем является женщина, продолжала увеличиваться, достигнув почти паритета с мужчинами. В частности, на 1 января 2025 года количество ФОП, открытых женщинами, составляло 49,4%, мужчинами — 50,6%. Год назад пропорция была 47,5% на 52,5%, а два года назад — 45,9% на 54,1%.

Регионы

Чуть больше половины зарегистрированных ФОП приходится на Киев и пятерку областей:

Киев — 14,3% всех зарегистрированных ФОП

Днепропетровская область — 8,2%;

Харьковская область — 7,6%;

Львовская область — 7,4%;

Киевская область — 6,6%;

Одесская область — 6,5%.

За прошлый год количество зарегистрированных ФОП увеличилось наибольшее в относительном измерении в Киевской (+11,%), Волынской (+12,1%), Ровенской (+12,4%) области.

Уменьшилось число зарегистрированных ФОП в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. При этом количество зарегистрированных ФОП, например, в Луганской области (а это 36,2 тыс. человек) все еще больше, чем в Черниговской, Сумской, Кировоградской областях.

Напомним

Ранее специалисты аналитической платформы YouControl.Market подсчитали, что в 2024 году украинцы закрыли почти 210 тысяч ФОП. По их данным, это рекордный показатель за последние пять лет.