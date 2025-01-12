В Минюсте назвали новые сроки возобновления работы всех госреестров после масштабной кибератаки

Министерство юстиции прогнозирует полное возобновление функционирования государственных реестров, подвергшихся российской кибератаке, до конца января. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает Укринформ.

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По ее словам, после кибератаки она более осторожно относится к прогнозированию сроков. В то же время она заверила, что до 17 января у министерства будет четкое видение ситуации.

«Приоритетом для меня как министра юстиции являются не скорые результаты ради положительных отзывов, а обеспечение качественного доступа граждан к услугам. Хотя процесс восстановления потребует некоторое время, мы ожидаем, что не выйдем за пределы января. Мы искренне благодарны украинцам за терпение и понимание в этих непростых обстоятельствах», — отметила Стефанишина.

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Напомним

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны России.

9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

На портале «Дия» возобновили услугу открытия ФОП.

Ранее в приложении «Дия» после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния снова стали доступны еще четыре услуги:

выписки о месте жительства детей,

актуализация данных о месте жительства детей,

«Зимова єПідтримка» для детей,

социальные выплаты — субсидии, помощь семьям с детьми.

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.