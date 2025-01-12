В «Дие» возобновили свидетельства о рождении, смене имени и браке

Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС) восстановил доступ к цифровым свидетельствам в приложении «Дия». Об этом сообщает прессслужба «Дии».

Украинцам снова доступны свидетельства:

о рождении;

о браке;

о разводе;

о смене имени.

В настоящее время специалисты работают над возобновлением услуги брака онлайн и других сервисов.

Напомним

«Минфин» писал, что на портале «Дия» возобновили услугу открытия ФОП.

Ранее в приложении «Дия» после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния снова стали доступны еще четыре услуги:

выписки о месте жительства детей,

актуализация данных о месте жительства детей,

«Зимова єПідтримка» для детей,

социальные выплаты — субсидии, помощь семьям с детьми.

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны россии.

9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.