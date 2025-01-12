Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС) восстановил доступ к цифровым свидетельствам в приложении «Дия». Об этом сообщает прессслужба «Дии».
В «Дие» возобновили свидетельства о рождении, смене имени и браке
Украинцам снова доступны свидетельства:
- о рождении;
- о браке;
- о разводе;
- о смене имени.
В настоящее время специалисты работают над возобновлением услуги брака онлайн и других сервисов.
Напомним
«Минфин» писал, что на портале «Дия» возобновили услугу открытия ФОП.
Ранее в приложении «Дия» после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния снова стали доступны еще четыре услуги:
- выписки о месте жительства детей,
- актуализация данных о месте жительства детей,
- «Зимова єПідтримка» для детей,
- социальные выплаты — субсидии, помощь семьям с детьми.
Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны россии.
9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
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