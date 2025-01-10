Минюст возобновил работу всех основных сервисов госреестра после кибератаки рф

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны рф. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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На портале снова доступны:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов админуслуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.

Напомним

Вчера, 9 января, возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.