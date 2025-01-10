Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны рф. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Минюст возобновил работу всех основных сервисов госреестра после кибератаки рф
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На портале снова доступны:
- бесплатный поиск информации в реестре;
- формирование выписок;
- получение результатов админуслуг по коду доступа;
- доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.
Напомним
Вчера, 9 января, возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
однозначно не «подъёмник» (рус).
Ну нельзя так слепо верить
всемогущему гугл-переводчику