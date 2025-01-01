10 рецептов победы: над какими «ингредиентами» нужно поработать в 2025 году

С какими вызовами будут сталкиваться украинская экономика и финансы Украины в следующем году, и как на них нужно отвечать, рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран .

Философия прогнозов, предсказаний и постановки задач экономической и монетарной власти во время войны в любой стране будет существенно отличаться от того, к чему мы привыкли в мирное время. Парадигма экономических целей по устойчивому развитию или рыночной экспансии меняется на решение вопросов безопасности. Поэтому вызовы на 2025 год для Украины — это по факту экономические рецепты победы. Чтобы больше приспособиться к нуждам войны, нам нужно решить следующие задачи:

1. Нужно концентрировать финансовые, материальные и человеческие ресурсы именно на идее сопротивления российской агрессии

Замена оттенка зеленого на светофорах, ремонт дорог и брусчатки в прифронтовых городах, закупка барабанов для бомбоубежищ, срочная замена разменных монет, сам функционал которых уже съедает инфляция, и еще сотни примеров того хлама, без чего можно было бы обойтись, но он стоит государству денег.

Все эти средства можно было бы направить на отечественный ВПК, увеличить з/п ВСУ, покупать больше вооружения у партнеров и т. д. Распыление ресурсов из-за ненужных затрат впоследствии приводит к дефициту этих ресурсов в секторе безопасности и обороны. Так возрастают риски потери территорий.

2. Следует заняться оптимизацией имеющихся ресурсов

Постоянные сигналы из сектора безопасности о нехватке средств на оборудование сопровождаются статистикой НБУ о накоплении валютных резервов на конец 2024 года в объеме 35−40 млрд долларов, а также привлеченной НБУ ликвидности банков в сумме 533 млрд грн (27.12.2024). И на этом фоне происходит повышение налогов для малого бизнеса и населения.

Все это указывает на слабую согласованность монетарной и фискальной политики в Украине. По сравнению с началом 2024 года, ситуация здесь несколько улучшилась: НБУ снижал ставку, а рост инфляции привел к тому, что первоклассным заемщикам стало легче обслуживать кредиты. Впрочем, накопление ликвидности банков в НБУ к концу года указывает на то, что фундаментально проблема далека от решения.

3. Должны строить фундамент для экономического роста

Официальная экономика будет плохо расти, если ее постоянно душить налогами, запретами, и делать все для того, чтобы рыночные ставки по кредитам оставались заоблачными, а от рынка акций и облигаций в стране оставалось только название.

Стране нужна справедливая налоговая реформа, которая разрушила бы кланы, которые продолжают собирать налоги вместо государства, устранила сложные процедуры администрирования и минимизировала возможность арбитража между различными видами налогов.

Украине нужна и пенсионная реформа, чтобы инвестиции будущих пенсионеров давали работу молодым. Нужна и реформа системы здравоохранения с уклоном в сторону страховой медицины.

Названы три ключевых реформы: налоговая, пенсионная и медицинская. Они должны стать катализатором роста. В конце концов мы должны создать нормальные условия для того, чтобы те 30−40 млрд долларов, которые есть в ящиках и матрасах украинцев, стали инвестициями в экономику страны, а не лежали мертвым грузом.

4. Уже пора реанимировать кредитный рынок и рынок корпоративных облигаций

Улучшение процентного давления для заемщиков prime-сегмента, программы «5−7−9» и другие коренным образом не меняют ландшафт кредитного рынка. Кредиты от микрофинансовых учреждений как были под 1000−2000% годовых, таковыми они и являются.

Перекрытый канал между разными секторами финансового рынка приводит к искривлению паритетности между процентными ставками для населения. Уже который год мы имеем ситуацию, когда в Украине, с одной стороны, есть реальная нехватка инструментов, в которые можно разместить свободные средства, а с другой — на рынке фиксируются сумасшедшие кредитные ставки, превышающие нормальные нормы доходности в 5−10 раз.

5. Работа над конфискацией активов рф

Она ведется, в этом есть определенные успехи, и от теоретических разговоров мы уже перешли к делу. Впрочем, конфискуются только доходы от активов рф, а нужно, чтобы происходила конфискация самих активов.

Хочу вас разочаровать, я совсем не наблюдаю в Украине активности в сфере работы по розыску и конфискации неофициальных фондов рф. Однако такие работы уже начались в Великобритании, США и ряде европейских стран.

Неофициальные фонды — это средства, которые помогают россиянам обходить санкции и финансировать войну. Без начала охоты за этими фондами мы не сможем существенно повредить путинскую экономическую модель. У союзником в этом вопросе есть определенные успехи. В Украине я, наоборот, отмечаю пребывание на руководящих должностях людей, которые раньше помогали россиянам отмывать средства через наши финансовые учреждения.

6. Борьба с коррупцией в Украине

Она продолжается, но явно недостаточно сильно. Этот внутренний фронт, по моим наблюдениям, активно использует ФСБ, которая щедро засевает своей агентурой судебную, фискальную и другие сферы экономической власти.

Периодически у наших чиновников находят российские паспорта, выясняются данные о многочисленных вояжах в москву, минск или даже прогулки по живописным местам Турции с кураторами из ФСБ или СВР.

Впрочем, есть и внутренняя проблема. Власти довольно часто лечат симптомы коррупции, но не устраняют причину. Возьмите ту же систему МСЭК: можно подумать, что та же Крупа могла отказать в инвалидности прокурорам, или тетушки в белых халатах могли противостоять банде силовиков со всеми полномочиями? Новая МСЭК2 выглядит неплохо, но ответ на вопрос «где ее иммунитет от коррумпированной судебной власти и прокуроров?» все тот же, что и был десять лет назад. Думаю, что этот пункт на самом деле транзитом проходит через все предыдущие.

7. Концентрация санкций против рф

Украина и союзники должны более плотно концентрировать санкции против рф. Российская экономика дышит на ладан. Об этом говорю не только я, а уже пишут The Economist и The Hill. Они уже дошли до стадии, когда потемкинская статистика не спасает, и проблемы постепенно становятся очевидными.

Наша проблема с союзниками в том, что мы даем подышать экономическим воздухом то одной, то другой голове российского орла, а их обе нужно одновременно опускать в санкционную жидкость.

Например, закрыли газовый транзит — молодцы, Газпром на коленях, а нефтепровод Дружба Лукойлу зачем оставили? (хотя сейчас он не работает, но это уже другая история).

Так же и союзники: вводят санкции — сбивают цену на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель, но через 1−2 месяца россияне снова ее вытягивают до 70 и выше. У россиян нет больших нефтехранилищ, поэтому действенные санкции, которые дадут эффект на 6 месяцев, заставят орков продавать нефть значительно ниже ценового потолка.

Жаль, что только сейчас, на третий год войны, неизвестные добрые люди занялись теневым танкерным флотом рф, который начал тонуть, застревать или выливать нефть.

8. Развитие альтернативных экспортных маршрутов

Это должно стать отдельным направлением национальной безопасности. Следует понимать, что наличие транспортного коридора «Днепр — Гданьск» или «Николаев-Констанца» — это не только новые покупатели для нашего экспорта, но и уменьшение негативного эффекта для Украины при обстрелах Одессы и других портов.

В 2024 году периодически о себе давали знать недовольные фермеры то из Польши, то из Венгрии, появление таких коридоров должно вообще аннулировать и эту проблему. В конце концов мы должны научиться сотрудничать с соседями в рамках совместных проектов на их территории не только в ВПК.

В 2024 году Украине сильно повезло: на рынке появилась технология, которая может в сотни раз удешевить идею организации таких транспортных коридоров. Впрочем, я не вижу, чтобы наше правительство двигалось в направлении развития таких коридоров, хотя некоторые успехи в совместных проектах за пределами Украины в области ВПК есть.

9. Социальная справедливость должна служить экономическому росту

Я совсем не призываю к социализму, скорее, наоборот. Нам нужно выровнять систему социальных выплат и гарантий таким образом, чтобы не было концентрации выплат на состоятельных людях.

Для примера возьмите систему выплат по инвалидности. Лицам, достигшим пенсионного возраста и вышедшим на пенсию, дополнительную пенсию по инвалидности не платят. Ну вот и представьте себе пожилую женщину, которая получает пенсию 5 000 грн, а ее таблетки стоят 4 000 грн в месяц.

Иногда государство таким людям что-то дает бесплатно, но это бесплатное лекарство бывает такого качества, что тех пенсионеров откачивают в реанимации раз в полгода, опять же — за государственные средства. Так что же это за экономия на пенсионерах? В стране, где прокуроры и судьи получают пенсии по 100−150 тыс. грн?

В этом конкретном случае, вероятнее всего, мы придем к тому, что пенсия по инвалидности будет назначаться, независимо от других социальных выплат, и ее основным назначением будет денежная компенсация на лечение.

По факту, чем большее количество бедных потребителей начинают получать больше средств, тем крепче спрос, который может толкать не только инфляцию, но и производство. Наши власти уже пришли к этому, раздавая по 1000 грн гражданам и по 1000 грн каждый месяц учителям. Теперь нужно углублять эти процессы, желательно без усложнения налоговой системы.

Если же допускать обогащение какой-то отдельной группы чиновников, они будут формировать спрос не на продуктовом рынке, а в условиях войны будут ориентированы на вывоз ресурсов. В принципе, именно это мы с вами сейчас и наблюдаем.

10. Мы должны поддерживать демократию в Украине, но делать это не по «грузинскому сценарию»

Сейчас горячие головы призывают к выборам «завтра». Я против таких поспешных выборов не только из-за войны, а из-за того, что на выборах 2019 года наш парламент был атакован россиянами. Кого только в нашей Раде и на властном Олимпе нет: ученики Сивковича, «малыши» Медведчука, законспирированные агенты Нарышкина, и даже просто «честные» ребята из ОПЗЖ, которые никогда не скрывали, что они за россиян были.

В таких условиях поспешные выборы в ВРУ могут запустить сценарий «грузификации» Украины, когда народ против москвы и ненавидит российскую элиту, а вот правительство — за, и выполняет указания оттуда. Поэтому к выборам нужно готовиться, и, конечно, сначала нужно проводить парламентские выборы. Да и руководители разных политических сил должны договориться между собой, чтобы те не брали деньги у москвы.

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Вот такое мое видение 2025 года.

На ваши вопросы об инфляции, курсе, оценке работы НБУ, рынке ОВГЗ и т. д. , я вам отвечу так:

Друзья, нас с вами должна интересовать только победа в войне и когда украинский флаг будет снова над Мариуполем, Скадовском и другими нашими, оккупированными сейчас, городами.

Партнеры настолько перенасытили ресурсами неньку, у нас настолько сильно распухли ЗВР, что курс у нас будет такой, какой захочет НБУ, а инфляция 10−15% — это вполне приемлемый уровень для ведущей войну страны.

Если, при отсутствии проблем для реального сектора экономики, удастся сделать 5% в 2025 году — это будет вполне нормальная картина.