Сколько банки реально заработали на государстве в 2024 году

Украинские банки готовы к приходу инвестиций в Украину и финансированию восстановления. Как инвестируют они сами, и на чем зарабатывали в 2024 году, рассказал глава наблюдательного совета «Земельного банка» Богдан Данилишин .

В последние дни представители Нацбанка заявляют, что «банковский сектор стал крупнейшим донором государственного бюджета, учитывая инвестиции в государственные облигации, повышение ставки налога на прибыль до 50% и уплату дивидендов государственными учреждениями, на которые приходится более 50% активов сектора».

Подсчитаем ориентировочные доходы банков от государства за 2024 год:

Проценты по депсертификатам — 78 млрд грн.

Проценты по ОВГЗ — 86 млрд грн.

Проценты по льготным кредитам — 21 млрд грн.

Итого — 194 млрд грн.

Теперь посчитаем выплаты банков в госбюджет в 2024 году:

Налог на прибыль — 79 млрд грн (оценка кассовых доходов за год).

Дивиденды государственных банков — 32 млрд грн.

Итого — 111 млрд грн.

Баланс — 84 млрд грн.

То есть по факту в 2024 году банки были субсидированы из госбюджета на 84 млрд грн.

За 2024 год банки обеспечили нетто-инвестиции в ОВГЗ в объеме 234 млрд грн.

Однако инвестиции банков в ОВГЗ — это не «донорство», а очень хорошо оплачиваемые услуги, по ставкам значительно выше инфляции.

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Ну и следует добавить, что источником ликвидности банков, за счет которой они обеспечили инвестиции в ОВГЗ, стало финансирование правительством фискального дефицита за счет средств международной помощи.

За 2022−2024 гг. чистая денежная эмиссия НБУ в результате фискально-монетарных операций составила 624 млрд грн, а нетто-инвестиции банков в гривневые ОВГЗ — всего 327 млрд грн (за период с января 2022 года по ноябрь 2024 года).

Смешное «донорство» за счет средств налогоплательщиков и международных партнеров.