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27 декабря 2024, 18:34 Читати українською

ВПЛ с января начнут получать субсидию на аренду жилья

В рамках инициативы «Зимняя поддержка» правительство вводит субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Эта программа заработает в январе 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В рамках инициативы «Зимняя поддержка» правительство вводит субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Фото: pixabay.com

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«Мы понимаем трудности, с которыми столкнулись люди, покинувшие собственные дома. Вынужденные переселенцы, которые тратят более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут направиться на субсидию, и государство частично компенсирует им эти расходы», — отметил Шмыгаль.

Правительство также компенсирует арендодателям часть налогов на доход при сдаче квартиры или дома внутренне перемещенным лицам официально по договору.

«Субсидия на аренду жилья для ВПЛ теперь будет действовать во всех регионах. Сегодня приняли соответствующие изменения», — добавил премьер.

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Условия получения субсидии

Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше 2 прожиточных минимумов на одного человека (5 840 грн), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Субсидию на аренду жилья будет назначать Пенсионный фонд, поэтому договор аренды нужно будет регистрировать в ПФУ.

Получать субсидию на аренду можно будет параллельно субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер субсидии будут влиять уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Поскольку стоимость аренды существенно отличается в разных регионах, а также в крупных городах и небольших населенных пунктах, это будет учитываться при определении размера субсидии на аренду жилья (из-за коэффициентов стоимости жилья в разных регионах, утвержденных постановлением).

Сначала оформить субсидию на аренду жилья смогут переселенцы не во всех регионах Украины. На первых этапах выплаты смогут оформить ВПЛ в девяти областях, а именно в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской, за исключением временно оккупированных территорий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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